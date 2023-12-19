القسام تعلن عن استهدافات لها بجيش الاحتلال - تفاصيل

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلنت كتائب القسام مساء الثلاثاء، عن استهداف المقاومة في عدة مناطق لجيش الإحتلال الإسرائيلي، على النحو التالي:
- تفجير عبوة رعدية مضادة للأفراد في قوة لجيش الاحتلال تحصنت في أحد المنازل ومعاودة استهدافها بقذيفة TBG مضادة للتحصينات شرق مدينة خانيونس ويوقعون أفراد القوة بين قتيل وجريح.
- اسنهداف دبابة ميركفا صهيونية بقذيفة "الياسين 105" في مدينة خانيونس.
- استهداف ناقلة جند صهيونية بقذيفتي "ياسين 105" في مدينة خانيونس.
- استهداف جرافة صهيونية بقذيفة "الياسين 105" شرق مدينة خانيونس.
- استهداف دبابة ميركفا صهيونية بعبوة العمل الفدائي شرق مدينة خانيونس.
- استهداف برج جرافة عسكرية من نوع D9 في منطقة المغراقة وسط قطاع غزة بقذيفة "الياسين 105" ومقتل طاقهما.
-استهداف قوة صهيونية متحصنة داخل مبنى في منطقة المغراقة وسط قطاع غزة بقذيفة "TBG" وقذيفتيي "RPG" والاشتباك معها ووقوع أفرادها بين قتيل وجريح.
- استهداف دبابة ميركفا بقذيفة "الياسين 105" في تل الزعتر شمال قطاع غزة.
-تفجير منزل تحصن به 7 جنود صهاينة شرق مدينة خانيونس وسقوطهم بين قتيل وجريح.
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