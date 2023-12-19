مقتل جندي ثالث لجيش الاحتلال اليوم
التاريخ
12/19/2023 2:31:35 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل جندي إضافي في المعارك التي تخوضها
المقاومة الفلسطينية معه شمال قطاع غزة، ليرتفع عدد قتلاه اليوم الثلاثاء إلى 3.
وتصاعدت خسائر جيش الاحتلال خلال الأيام الماضية مع اشتداد المعارك مع المقاومة الفلسطينية في جنوب قطاع غزة، خاصة في خان يونس.
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