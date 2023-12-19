القسام: أطلقنا 12 صاروخاً باتجاه ثكنة مطار كريات شمونة

القسام: أطلقنا 12 صاروخاً باتجاه ثكنة مطار كريات شمونة
التاريخ
12/19/2023 2:31:34 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلنت كتائب القسام مساء الثلاثاء، مسؤوليتها عن إطلاق رشقةٍ صاروخيةٍ مركزة، مكونة من 12 صاروخاً باتجاه ثكنة مطار كريات شمونة شمال فلسطين المحتلة رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين في قطاع غزة.
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