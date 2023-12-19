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‏لماذا تقف أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي مع فلسطين‏

12/19/2023 2:31:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ‏‏ترجمة: علاء الدين أبو زينة روجر هاريس*‏ - (ذا بالستاين كرونيكل) 15/12/2023
اتخذت بلدان أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، مع القليل جدا من الاستثناءات التي تمكن ملاحظتها، ‏‏موقفًا منتقِدًا لحملة الإبادة الجماعية‏‏ الإسرائيلية المستمرة في غزة. وربما عبّرت هذه البلدان أكثر من ‏‏أي منطقة أخرى‏‏ عن ‏‏تضامنها مع فلسطين‏‏. ويدرك معظمها أن الشراكة بين الإمبريالية الأميركية والصهيونية الإسرائيلية لا تنطبق على فلسطين فقط، وإنما تنطبق أيضًا على دور إسرائيل كمصاحبة للهيمنة الأميركية في هذا النصف من الكرة الأرضية.‏
في تشيلي، أدان الرئيس غابرييل بوريك الهجمات الإسرائيلية على الفلسطينيين في غزة. ويقيم أكبر عدد من السكان الفلسطينيين خارج الشرق الأوسط (وبشكل أكثر دقة غرب آسيا) في تشيلي. وبالمثل، انضمت بليز وبيرو إلى إدانة إسرائيل. وفي الوقت نفسه، قطعت بوليفيا علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، في حين استدعت هندوراس وكولومبيا سفيريهما لديها.‏
وكانت كوبا قد قطعت علاقاتها مع إسرائيل في العام 1973 وفنزويلا في العام 2009. وباستثناء بنما، تعترف جميع دول المنطقة تقريبًا بفلسطين. كما أرسلت كل من البرازيل وكولومبيا وبوليفيا وتشيلي والأرجنتين وفنزويلا مساعدات إلى غزة. وحتى الأرجنتين، التي تضم أكبر عدد من السكان اليهود في المنطقة، انتقدت إسرائيل على انتهاكاتها للقانون الدولي عند بداية الأعمال العدائية.‏
‏وخاطب‏‏ صموئيل مونكادا، سفير فنزويلا لدى الأمم المتحدة، الجمعية العامة في اجتماعها الذي عُقد في 23 تشرين الثاني (نوفمبر)، وكان مما قاله: "من المثير للاشمئزاز أن نرى كيف، على الرغم من الوحشية... تسعى حكومة الولايات المتحدة الأميركية والدول التي تدور في فلكها إلى تبرير ما لا يمكن تبريره".‏
كما دعت كوبا وإيران إلى تشكيل ‏‏تحالف عالمي‏‏ لحماية حقوق الفلسطينيين في 4 كانون الأول (ديسمبر)، وأشارتا إلى أن المجتمع الدولي فشل في وقف الإبادة الجماعية ‏‏التي تدعمها الولايات المتحدة في فلسطين‏‏.‏
‏وقبل شهر من هجوم 7 تشرين الأول (أكتوبر) الذي شنته "حماس"، كان الرئيس الكولومبي، غوستافو بترو، قد انتهز فرصة افتتاح دورة الأمم المتحدة للدعوة إلى بذل جهد عالمي موحد لتحقيق السلام في إسرائيل وفلسطين (إلى جانب أوكرانيا).‏
ومن المفارقات أن رئيس السلفادور، نجيب أبو كيلة، الذي هو من أصل فلسطيني، تميز في دعمه لإسرائيل بين رؤساء الدول الإقليمية. وكان ذلك إلى أن تولى خافيير ميلي، المؤيد للصهيونية، رئاسة الأرجنتين بعد شهرين من اندلاع الاعتداءات الأخيرة.‏
‏أتباع مخلصون للمُهيمِن‏
‏كان انتقاد رئيس كولومبي لإسرائيل علنًا شيئًا لا يمكن تصوره إلى أن فاز غوستافو بترو بالرئاسة في العام 2022. وكان المقاتل السابق الذي تحول إلى سياسي في "حركة 19 أبريل" من يسار الوسط أول رئيس من جانب اليسار في تاريخ كولومبيا بأكمله. وقبل بترو، كانت كولومبيا معروفة بأنها أقرب عميل لواشنطن في المنطقة، وأكبر متلق للمساعدات العسكرية الأميركية، والشريك العالمي الوحيد لحلف شمال الأطلسي في أميركا اللاتينية.‏
في وقت سابق هو العام 2013، كان الرئيس الكولومبي آنذاك، خوان مانويل سانتوس، قد تحدث عن وضع بلاده باعتبارها المعادل الإقليمي للدولة الوكيلة للولايات المتحدة في الشرق الأوسط. وأعلن أنه ‏‏فخور‏‏ بأن كولومبيا هي بمثابة "إسرائيل أميركا اللاتينية". وفي واقع الأمر، كان لإسرائيل ‏‏دور واسع‏‏ النطاق كتابع للهيمنة الأميركية في كولومبيا. ولطالما كان الجيش الكولومبي والقوات شبه العسكرية الكولومبية المرتبطة باليمين متداخلة بشكل وثيق مع الدولة الصهيونية.‏
‏كانت "قوات الدفاع الذاتي المتحدة الكولومبية"، وهي عصابة لتهريب المخدرات تضم 10.000 إلى 20.000 مقاتل في ذروتها، واحدة من أكبر الجماعات ‏‏شبه العسكرية‏‏ في أميركا الجنوبية. وقد استخدم الجيش الكولومبي الرسمي المتحالف مع الولايات المتحدة هذه المنظمة للقيام بعمله القذر ضد ‏‏الفلاحين‏‏ اليساريين والمنظمات العمالية. وتلقت جيوش "قوات الدفاع الذاتي ‏‏المتحدة" التدريب على يد عملاء إسرائيليين‏‏. وحصل حوالي خمسين فردًا من كوادرها الواعدة على "منح دراسية" في إسرائيل. وباع ‏‏مورد الأسلحة‏‏ الإسرائيلي "غيرسا" GIRSA الذي يعمل انطلاقًا من غواتيمالا بنادق الكلاشينكوف وذخائرها للقوات شبه العسكرية التابعة لـ"قوات الدفاع الذاتي المتحدة في كولومبيا".‏
‏ثمة دولة أخرى في أميركا اللاتينية لها ‏‏علاقة متداخلة‏‏ بشكل وثيق مع إسرائيل، هي نيكاراغوا قبل الثورة الساندينية. خلال فترة طويلة خضعت فيها البلاد لدكتاتورية سوموزا المدعومة من الولايات المتحدة، حافظت إسرائيل على "علاقة خاصة" مع هذه السلالة من المستبدين الوحشيين الذين لا يرحمون. وفي الأيام الأخيرة من الدكتاتورية، قطعت الولايات المتحدة إمدادات الأسلحة عنها ردا على الاشمئزاز العام من الفظائع التي ارتكبتها قوات سوموزا. وفي ذلك الوقت، واصلت إسرائيل إمدادها بالمعدات العسكرية. ثم، عندما قامت الولايات المتحدة بالتحريض على ما سمته مكافحة التمرد بعد التحرير الوطني الناجح بقيادة الساندينية، عملت إسرائيل مرة أخرى كمورد ‏‏لعصابات "الكونترا".‏‏ وبالتوازي مع علاقة سوموزا وإسرائيل كانت ‏‏العلاقات الساندينية الفلسطينية‏‏، التي ما تزال مستمرة حتى يومنا هذا.‏
شراكة إسرائيل مع الإمبريالية الأميركية في المنطقة‏
‏للمرة 31 في تشرين الثاني (نوفمبر)‏‏، أدانت الأمم المتحدة بالإجماع تقريبًا الحصار الأميركي المضروب على كوبا بسبب آثاره المدمرة على المدنيين وباعتباره انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة. وكان التصويت بالإجماع باستثناء التصويت بـ"لا" الذي أدلت به الولايات المتحدة وإسرائيل -إلى جانب امتناع أوكرانيا عن التصويت. وهذه الأخيرة، التي أصبحت الآن في الأساس دولة معتمِدة على الولايات المتحدة وتابعًا لها، هي وافد جديد. لكن تل أبيب، من ناحية أخرى، وقفت باستمرار إلى جانب واشنطن في دعم الإجراءات الأميركية القسرية وغير القانونية التي صنعت ‏‏أزمة حادة‏‏ في كوبا.‏
‏في الواقع، ‏‏عملت‏‏ إسرائيل كشريك لواشنطن في تدريب فرق الموت الرجعية وتزويد الجيوش القمعية في جميع أنحاء المنطقة بالأسلحة والمعدات لعقود. و‏‏ذكرت‏‏ ‏‏قناة "الجزيرة"‏ أن إسرائيل دربت وزودت وقدمت المشورة للجيوش في كل من الأرجنتين وبوليفيا والبرازيل وكوستاريكا وجمهورية الدومينيكان والإكوادور والسلفادور وغواتيمالا وهايتي وهندوراس وبنما وباراغواي وبيرو وفنزويلا، بالإضافة إلى كولومبيا ونيكاراغوا.‏
و‏لم تكن إسرائيل متورطة مع ديكتاتورية سوموزا في نيكاراغوا فحسب، بل كانت لها علاقة مماثلة ‏‏بسلالة دوفالييه‏‏ التي استمرت في الحكم طوال 29 عامًا في هايتي، حيث كانت إسرائيل تبيع الأسلحة لقوات الديكتاتوريين القمعية. وحدث الشيء نفسه مع ديكتاتورية ألفريدو ستروسنر التي استمرت 35 عامًا في باراغواي، وديكتاتورية ‏‏بينوشيه‏‏ التي دامت 17 عامًا في تشيلي، والديكتاتوريات العسكرية في ‏‏الأرجنتين‏‏ والبرازيل. وبالمثل، كانت إسرائيل موردا للأسلحة ومدربًا لفرق الموت في الحروب "القذرة" في ‏‏غواتيمالا والسلفادور‏‏. وفي كل هذه المشاريع المروعة، كانت إسرائيل مرتبطة مفصليًا بواشنطن.‏
‏يوضح‏‏ "مشروع الشرق الأوسط للبحوث والمعلومات" (MERIP) أن العديد من دول أميركا اللاتينية ذات الميول اليمينية تنظر إلى وجود "علاقة عسكرية وثيقة مع إسرائيل كأصل سياسي في استعادة -أو الحفاظ على- العلاقات العسكرية والسياسية مع واشنطن".‏
عندما تحتاج الأنظمة الرجعية في المنطقة إلى عضلات قهر وتطويع للاستئجار، فإن إسرائيل تكون خيارًا أول. وبعد فوز اليميني ديفيد نوبوا بالرئاسة الإكوادورية الشهر الماضي، ‏‏دعا إسرائيل‏‏ إلى المساعدة على استعادة سيطرة الحكومة على نظامها للسجون، الذي استولت عليه العصابات الإجرامية. كما يتم استغلال إسرائيل لتصميم سجون ذات إجراءات أمنية مشددة في الإكوادور.‏
‏وفقًا لكتاب عالم النفس الإسرائيلي بنيامين بيت هلاهمي، "‏‏الصلة الإسرائيلية‏‏"‏، فإن "‏‏إسرائيل تحظى عمومًا بالإعجاب في الأوساط العسكرية في أميركا اللاتينية بسبب صورتها الذكورية من الحزم والقسوة والكفاءة... المؤسسة العسكرية في أميركا اللاتينية هي المكان الذي يوجد فيه معظم أصدقاء إسرائيل وحيث تواصل إسرائيل حشد الدعم واستثماره".‏
‏ومن الأمثلة على ذلك اليميني المتطرف خافيير ميلي، الذي تولى رئاسة الأرجنتين في 10 كانون الأول (ديسمبر). وتعهد في حملته الانتخابية بإعادة ربط ثاني أكبر اقتصاد في أميركا الجنوبية مع الولايات المتحدة وإسرائيل وبعيدًا عن أكبر شركاء بلده التجاريين، البرازيل والصين. وفي رحلته الأولى إلى الخارج بعد فوزه في الانتخابات، ذهب ميلي إلى الولايات المتحدة، حيث قام بما وُصف بأنه ‏‏حج‏‏ إلى قبر حاخام يهودي أرثوذكسي متطرف وأعلن عن نيته ‏‏التحول‏‏ من الكاثوليكية إلى اليهودية. وكان الرأسمالي الذي وصف نفسه بأنه أناركي قد اتهم‏ البابا المولود في الأرجنتين بأنه شيوعي ومُدَّعٍ للنبوة.‏
أصدقاء فلسطين وأعداؤها‏
‏يشكل دعم الصهيونية الإسرائيلية قضية موحِّدَة‏‏ لليمين المتطرف المنقسم في المنطقة، حيث يتحالف المعادون للسامية مع القوميين اليهود، ويلفُّون أنفسهم -‏‏حرفيا‏‏ كما في حالة الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو- بالعلم الإسرائيلي.‏
‏عندما حصل خوان غوايدو -الذي أصبح الآن موصومًا ومنفيا مكللا بالعار- لأول مرة على موافقة من الولايات المتحدة لإعلان نفسه "رئيسًا مؤقتًا" لفنزويلا في العام 2019، قام بتصوير الإعلان في زاوية شارع في كاراكاس بينما كان العلم الإسرائيلي يرفرف خلفه. تمامًا كما تم اعتماد العلم الأحمر كراية لليسار، أصبحت راية إسرائيل شارة اليمين في المنطقة. ويمكن رؤية هذه الراية الزرقاء والبيضاء في التجمعات السياسية اليمينية وفي أكشاك السوق التي يملكها المسيحيون الإنجيليون في جميع أنحاء المنطقة.‏
‏تنظر الحركة المسيحية الإنجيلية ‏‏المتنامية في المنطقة‏‏ إلى إسرائيل كجزء أساسي من لاهوتها عن "أيام نهاية العالم"، وقد أصبحت قوة سياسية مؤثرة بين ناخبي غواتيمالا (42 في المائة) وكوستاريكا (26 في المائة) والبرازيل (25 في المائة) وفنزويلا (22 في المائة) وأماكن أخرى. ولم يمارس الإنجيليون بعد نفوذًا سياسيًا كبيرًا مؤيدًا للصهيونية في المنطقة، ولكن لا ينبغي استبعاد هذه الإمكانية مع تطور الأحداث.‏
‏في 12 كانون الأول (ديسمبر)، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح قرار يقضي بوقف‏ إطلاق النار‏‏ في غزة. ولم تصوت سوى غواتيمالا وباراغواي من أميركا اللاتينية بـ"لا"، لتنضما بذلك إلى الولايات المتحدة وإسرائيل، في حين امتنعت أوروغواي والأرجنتين وبنما عن التصويت. وتوحدت بقية المنطقة مع الأغلبية العظمى في العالم البالغة 153 دولة التي أيدت القرار.‏
‏في الوقت الراهن، ما تزال أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي معقلاً لدعم الحرية الفلسطينية. وتحظى قضية فلسطين بشعبية بين الدول التي تسعى جاهدة إلى الاستقلال عن الولايات المتحدة. والعوامل التي تسهم في تكوين هذا الموقف هي الشتات العربي الكبير في المنطقة، وقلة عدد السكان اليهود المؤيدين للصهيونية، وعدم وجود جماعات ضغط قوية مثل ‏(‏أيباك)‏‏. وبالنسبة للكثيرين، يجد النضال من أجل تأكيد تقرير المصير الوطني في ظل الهيمنة الأميركية تقاربًا وثيقًا مع قضية فلسطين.‏

‏*روجر هاريس Roger Harris: عضو في مجلس إدارة ‏‏"فريق العمل المعني بالأميركتين"‏‏، وهي منظمة لحقوق الإنسان مناهضة للإمبريالية عمرها 32 عامًا.‏
*نشر هذا المقال تحت عنوان: Why Latin America and the Caribbean Stand With Palestine

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