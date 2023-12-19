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لماذا لم تفتح جبهة في الضفة الغربية حتى الآن؟

12/19/2023 2:31:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نعومي نيومان* - (معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى) 2023/12/13 بينما تركز القوات العسكرية الإسرائيلية على شن حرب ضد "حماس" في جنوب البلاد وردع "حزب الله" في شمالها، تشعر إسرائيل بالارتياح لأن الضفة الغربية لم تتطور إلى ساحة معركة واسعة النطاق. ولأسباب متعددة، لم تلقَ دعوات "حماس" لفتح جبهة فلسطينية ثانية آذاناً صاغية إلى حد كبير حتى الآن. لكن القوات الإسرائيلية ما تزال منخرطة في عمليات يومية لقمع العنف في الضفة الغربية، في حين يستمر عدد القتلى الفلسطينيين هناك في الارتفاع، مما يخلق وضعاً هشاً سيتطلب من المسؤولين الإسرائيليين المراقبة عن كثب للتطورات الأمنية المحلية وللاستمرارية السياسية "للسلطة الفلسطينية".
آخر الأرقام
وفقاً لبيانات "جهاز الأمن العام الإسرائيلي" (الشاباك)، تم تنفيذ 128 هجوماً إرهابياً كبيراً (أي أعمال عنف أدت إلى سقوط ضحايا إسرائيليين) في (أو في بعض الحالات انطلاقاً من) الضفة الغربية منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) -101 في الجزء الشمالي من أراضي الضفة الغربية، و27 في الجزء الجنوبي منها. وكانت الغالبية العظمى من هذه الحوادث عبارة عن عمليات إطلاق نار (112)، تلتها عمليات طعن (6)، وهجمات دهس (4)، وانفجارات (4)، وإطلاق صواريخ (2).
وإلى جانب هذه الهجمات، سُجلت حالات وقوع قتال مسلح بين "جيش الدفاع الإسرائيلي" ونشطاء من المنظمات القائمة (مثل "حماس" و"الجهاد الإسلامي في فلسطين")، وأفراد ليس لهم انتماء تنظيمي ولكنهم شكلوا كتائب مسلحة في مجتمعاتهم قبل الحرب الحالية أو خلالها. وتم إنشاء هذه الجماعات الأخيرة، والتي يتواجد معظمها في شمال الضفة الغربية، بشكل أساسي لمنع إسرائيل من العمل ضد الخلايا (الإرهابية). وعلى الرغم من أنهم ليسوا أفراد "حماس" أنفسهم، إلا أنهم يتمتعون بشعبية واسعة بين شباب الضفة الغربية ويعتمدون على توجيه عناصر "حماس" ودعمها خارج المنطقة لكي يحصلوا على التمويل والأسلحة والمعرفة التقنية.
وعلى الرغم من العنف المستمر، تكشف الأرقام عن انخفاض كبير في الهجمات (الإرهابية) خلال الأسابيع الثلاثة الماضية مقارنةً بالارتفاع الكبير الذي شوهد في الأسابيع الثلاثة الأولى بعد 7 تشرين الأول (أكتوبر)، والذي كان ثلاثة أضعاف المتوسط المسجل خلال الفترة نفسها من العام 2022. وللعمليات اليومية لـ"جيش الدفاع الإسرائيلي" في الضفة الغربية تأثير على تواتر هذه الحوادث وكثافتها -في الواقع، يشكل قتل كبار (الإرهابيين)، والاستيلاء على مخابئ الأسلحة، وإدخال أنماط قتالية جديدة (على سبيل المثال، القصف الجوي)، والاعتقالات واسعة النطاق، جميعها عوامل تُظهر أن إسرائيل "خلعت القفازات" بعد تشرين الأول (أكتوبر). وتشير بيانات "الشاباك" إلى أنه تم اعتقال حوالي 2.150 فلسطينياً في الضفة الغربية منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر)، وهو معدل لم يسبق له مثيل منذ الانتفاضة الثانية (2000-2004).
وفيما يتعلق بالإصابات، أفاد "الشاباك" بأن 270 فلسطينياً من الضفة الغربية لقوا حتفهم في حوادث أمنية خلال الحرب، مقارنةً بـ182 حتى منتصف تشرين الثاني (نوفمبر). ويشمل هؤلاء 123 فلسطينياً قتلوا أثناء اشتباكات مع وحدات الجيش الإسرائيلي، و74 قتلوا أثناء مشاركتهم في أعمال شغب عنيفة، و38 قتلوا خلال مداهمات لمكافحة الإرهاب، و28 قتلوا عرضاً، و7 لقوا حتفهم خلال اشتباكات مع مدنيين يهود، هم عادة مستوطنون متطرفون.
ويبدو أن فلسطينيي الضفة الغربية يدركون التغيّر في السياسة الإسرائيلية، ولا شك في أنهم يشعرون بالإحباط بسبب الفخ الذي وجدوا أنفسهم فيه. فالخسائر البشرية في أحيائهم وصور الدمار الهائل في غزة تعزز الرواية المحلية القائلة إن حياة الفلسطينيين "رخيصة" في نظر إسرائيل. وبالإضافة إلى ذلك، ولّدت الإجراءات الأمنية الوقائية المتخذة منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) -ومن بينها سياسة نقاط التفتيش الصارمة والتوقف التام لإصدار التصاريح التي كانت تُمنح لـ160 ألف فلسطيني كانوا يعملون سابقاً في مستوطنات الضفة الغربية أو إسرائيل -شعوراً بـ"العقاب الجماعي". وتؤدي أعمال العنف والإرهاب التي ترتكبها العناصر اليهودية المتطرفة إلى تفاقم هذه المشاعر. فوفقاً لـ"تقرير للأمم المتحدة" صدر في 10 كانون الأول (ديسمبر)، ارتكب هؤلاء الأفراد حوالي 300 حالة من الأذى الجسدي وألحقوا أضرارًا في الممتلكات منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر). وإجمالاً، تم تهجير ما لا يقل عن 143 عائلة فلسطينية يبلغ عدد أفرادها 1.026 شخصاً بسبب عنف المستوطنين أو القيود المفروضة على وصولهم (إلى بعض المناطق).
"حماس" مقابل "السلطة الفلسطينية"
انطلاقاً من هذه الخلفية، تحاول "حماس" حشد سكان الضفة الغربية -وخاصة جيل الشباب- لفتح جبهة أخرى ضد إسرائيل. وتَعتبر "حماس" أن الشباب هم بمثابة أرض خصبة للاستغلال كونهم أكثر عرضة للتماهي مع المتشددين المحليين وإلقاء اللوم على "السلطة الفلسطينية" لأنها سمحت لإسرائيل بتوسيع أنشطتها العسكرية في الضفة الغربية. وبالتالي، تؤكد تصريحات كبار مسؤولي "حماس" ووسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي على العلاقة الاستراتيجية بين حرب غزة والتقدم في الأجندة القومية والدينية الفلسطينية برمتها -ولا يشمل ذلك تحرير السجناء فحسب، بل أيضاً إنهاء الاحتلال بالكامل واللعب على الخوف من أن "المسجد الأقصى" في القدس في خطر إلى حد ما.
وكانت "السلطة الفلسطينية" حازمة بشكل متزايد أيضاً. فقبل اندلاع الحرب وخلال الأيام الأولى من القتال، كان الكثيرون في الساحة الدولية يعتبرون أن "السلطة الفلسطينية" غير مهمة، فإنها سرعان ما أصبحت العنصر الأساسي في الكثير من عمليات التخطيط لمرحلة ما بعد الحرب. إلا أن قدرتها على الاضطلاع بهذا الدور ستعتمد على قدرتها على معالجة التوترات والتناقضات المختلفة.
ويتمثل مصدر القلق الرئيسي للسلطة الفلسطينية بصورتها السلبية في عيون الفلسطينيين المحليين، إذ يرفضها معظمهم باعتبارها عميلة لإسرائيل، ومن المرجح بشكل متزايد أن يدعموا خصمها اللدود "حماس". فوفقاً لاستطلاع للرأي أجراه "مركز العالم العربي للبحوث والتنمية" ("أوراد") مؤخراً في رام الله، يؤيد 83 في المائة من المستطلعين في الضفة الغربية هجوم "حماس" في 7 تشرين الأول (أكتوبر)، ويعتقد 88 في المائة أن الحركة تلعب دوراً إيجابياً. كما تؤيد الأغلبية الجماعات المختلفة التي تنفذ هجمات (إرهابية) محلية، من بينها "كتائب عز الدين القسام" التابعة لـ"حماس" (95 في المائة)، و"الجهاد الإسلامي الفلسطيني" (93 في المائة)، و"كتائب شهداء الأقصى" (87 في المائة). وفي المقابل، لا توافق الأغلبية على الدور الذي تلعبه كل من "السلطة الفلسطينية" و"فتح" (85 في المائة و70 في المائة على التوالي)، بينما يدرك 57 في المائة أن الحرب الحالية موجهة ضد الفلسطينيين كافة. وقد بحثت استطلاعات أخرى أجراها باحثون في "معهد واشنطن" في الأسباب الدقيقة وراء وجود هذه المشاعر -ولماذا يمكن أن تتزايد وتتلاشى بسرعة مع الظروف السياسية والأمنية المتغيرة.
في ضوء هذه الآراء، حرص رئيس "السلطة الفلسطينية" محمود عباس وكبار شخصيات "فتح" على إدانة إسرائيل علناً ودعوة المجتمع الدولي إلى حماية الفلسطينيين. على سبيل المثال، أعلن عباس في خطاب ألقاه في 29 تشرين الثاني (نوفمبر)، أن العالم يجب ألا يقف مكتوف اليدين "في وقت يتعرض فيه شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة لتهديد وجودي واستهداف متعمد ومنهجي للمدنيين"، مجادلاً بأن الطريقة الوحيدة للحفاظ على الاستقرار والسلام الإقليمي هي إنهاء الاحتلال والوفاء بالحقوق الفلسطينية. ومع ذلك، وفي ظل هذا الدعم الضمني للجماعات التي تعارض بنشاط الاحتلال الإسرائيلي، يأمل العديد من مسؤولي "السلطة الفلسطينية" بصورة غير علنية أن ينجح الجيش الإسرائيلي في سحق "حماس" وقتل قادتها -وهو السيناريو الوحيد الذي ستتمكن فيه "السلطة الفلسطينية" من العودة إلى غزة.
ولتسهيل تحقيق هذا الهدف، لعبت "السلطة الفلسطينية" في الأسابيع الأخيرة دوراً أمنياً حيوياً بشكل متزايد في جميع أنحاء الضفة الغربية. فقواتها تعمل كعامل تقييد، حيث تمنع الجمهور من الخروج لمواجهة القوات الإسرائيلية خلال عمليات "مكافحة الإرهاب" التي يقوم بها "الجيش الإسرائيلي". وتُبرر "السلطة الفلسطينية" هذا النهج بقولها للجمهور بأنها تحميهم من إسرائيل "المستعدة لإطلاق النار".
وقد يتعرض هذا التعاون الأمني للخطر بسبب الأزمة الاقتصادية الخطيرة التي تواجهها الضفة الغربية. فما تزال "السلطة الفلسطينية" ترفض قبول تحويلات عائدات الضرائب الشهرية المستحقة لها لأن المسؤولين الإسرائيليين يصرون على خصم الجزء الذي يُرسَل عادةً إلى غزة، حيث ما يزال الآلاف من موظفي "السلطة الفلسطينية" يتلقون رواتبهم بعد ستة عشر عاماً من انقلاب "حماس". وقد أدت هذه العائدات من الضرائب المجمدة -إلى جانب خسارة 370 مليون دولار يتم ضخها عادة إلى اقتصاد الضفة الغربية شهرياً من قبل الفلسطينيين العاملين في إسرائيل والمستوطنات- إلى ترك الاقتصاد المحلي في حالة من الفوضى. وإذا استمر الوضع على هذا النحو، فلن تكون "السلطة الفلسطينية" قادرة على دفع رواتب أفرادها الأمنيين البالغ عددهم 30 ألفاً، والذين لن يكون لديهم بعد ذلك حافز كبير لمنع النشاط (الإرهابي) ضد إسرائيل.
الخاتمة
إن أفضل تفسير للسلبية النسبية لدى معظم فلسطينيي الضفة الغربية هو التفسير ذاته الذي تم تقديمه في وقت مبكر من الحرب، وبالتحديد في الذكرى المؤلمة للانتفاضة الثانية، عندما دفعوا ثمناً باهظاً لكنهم فشلوا في تحقيق إنجازات سياسية مهمة بعد أربع سنوات من العنف. وفي هذا الصدد، فإن سلوك إسرائيل الأخير في الضفة الغربية يعكس الفترة الصعبة التي مرت بها البلاد قبل عقدين من الزمن عندما ردت على العنف الجماعي باعتقالات واسعة النطاق، مما أدى إلى وقوع خسائر فادحة في صفوف الفلسطينيين.
ويمكن أيضاً اعتبار أن التأثيرات الحديثة للسنوات العشرين الماضية -ثقافة الاستهلاك، ووسائل التواصل الاجتماعي، والإسكان الفردي، والاستخدام الشامل للتكنولوجيا- دفعت العديد من سكان الضفة الغربية إلى التركيز على التقدم الشخصي أكثر من تركيزهم على الأيديولوجيات والالتزامات الجماعية التي تغذي الانتفاضات الجماهيرية. وبالنسبة لأولئك الذين عاشوا الانتفاضة الثانية، فمثل هذه التأثيرات يمكن أن تجعلهم أكثر ميلاً إلى تفضيل الوضع الراهن البغيض على تجربتهم السابقة مع الحرب الأوسع نطاقاً، والفوضى، والحصار.
وبطبيعة الحال، حتى لو كان هذا التفضيل سائداً في الضفة الغربية، إلا أنه ليس ثابتاً، كما أنه لا ينطبق بالضرورة على الفلسطينيين الشباب الذين هم أكثر ميلاً إلى التماهي مع "حماس" وغيرها من الجماعات العنيفة. ويتزايد نفورهم من "السلطة الفلسطينية"، حيث يشير العديد من استطلاعات الرأي والتحليلات إلى أن الكثير من السكان المحليين ينظرون إلى مؤسسات مثل "السلطة الفلسطينية" باعتبارها شراً هم في غنى عنه وعائقاً أمام تقدم الحركة الوطنية الفلسطينية والتحرر من الاحتلال.
ولكن، على الرغم من الانتقادات المشروعة لخطاب "السلطة الفلسطينية" وسلوكها، فلدى الإسرائيليين مصلحة أساسية في منع انهيارها، جزئياً لكي تتمكن من الاستمرار في العمل كضابط للإرهابيين وحاجز في وجه صعود "حماس" في الضفة الغربية. وفي هذا السياق، لن يسهم أولئك الذين يزعمون أنه لا فرق يذكر بين "السلطة الفلسطينية" و"حماس" إلا في تمهيد الطريق أمام الأخيرة للسيطرة على الحركة الوطنية الفلسطينية.

*نعومي نيومان: زميلة زائرة في معهد واشنطن والرئيسة السابقة لوحدة الأبحاث في "وكالة الأمن الإسرائيلية".

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