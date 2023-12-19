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أميركا لا تحب الخاسرين

12/19/2023 2:31:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هآرتس لي أون هدار 19/12/2023

لقد أصبح النجم الأعلى للعالم الغربي. زعيم الشعب الذي يقاتل على حريته ضد قوات الشر. النساء أملن بلقاء معه والآباء سموا اولادهم على اسمه. لقد ألقى خطابا في الكونغرس الاميركي وحظي بالتصفيق. لقد كانت هناك برامج لظهوره في احتفال جائزة الاوسكار. الاميركيون عبروا عن الأسف لأنه لا يجلس في البيت الأبيض.
"شعر قليل على اللحية، فانيلات باهتة، مظهر متعب من كثرة العمل"، كتبت اوفير حوفيف في "هآرتس" في 19/3/2022. "ظهور رئيس اوكرانيا، فلودمير زيلينسكي، في وسائل الاعلام انساني ويصل الى الناس. هو عكس البطل الذي يبث لابناء شعبه بأنه متعب مثلهم". ولكن عندما قام في هذا الشهر بزيارة واشنطن، فإن زيلينسكي استقبل ببرود. هو بصعوبة حصل على مكالمة فيديو لبضع دقائق مع اعضاء الكونغرس الذين اوضحوا له بأن رزمة المساعدات لاوكرانيا التي ارسلها الرئيس جو بايدن للكونغرس لن تتم المصادقة عليها قبل نهاية السنة، هذا اذا تم فعل ذلك. وفي الوقت الذي فيه الحرب في غزة تتصدر العناوين فمن الذي يهتم وبحق بما يحدث في اوكرانيا.
سحر عدم الاناقة لزيلينسكي، الذي انتخب كرجل السنة من قبل مجلة "التايم" في 2022، يبدو أنه أصبح لا يؤثر على الاميركيين. الدعم الكبير لاوكرانيا بعد غزو روسيا يتراجع. الآن معظم الاميركيين يؤيدون تقليص المساعدات للدولة التي تحارب على وجودها.
سبب هذا التغير الدراماتيكي لا ينبع من خرق جيش اوكرانيا لقوانين الحرب، أو صور الاطفال الروس الذين قتلوا بسبب القصف الاوكراني. خلافا لعدم الكيمياء الشخصية (اذا لم يكن التوتر) بين بايدن ورئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو، فان بايدن وزيلينسكي يظهران بأنهما اصدقاء. الخلاصة هي أن الاميركيين لا يحبون الخاسرين. وبعد الفشل الذريع للهجوم المضاد الاخير لهم فان زيلينسكي والشعب الاوكراني يظهرون الآن كخاسرين.
الاوكرانيون، للتذكير، وعدوا منذ فترة غير بعيدة بأنهم سيهزمون الروس في ساحة الحرب، وحتى أنهم خلقوا التوقعات بأنهم سيحررون شبه جزيرة القرم التي احتلتها روسيا في 2014. بقدر التوقعات تكون خيبة الأمل.
وسائل الاعلام الاميركية مليئة الآن بالتقارير التي تحاول فهم لماذا فشلت اوكرانيا في تحقيق اهدافها الاستراتيجية. الاوكرانيون يعتبرون سجلات لخسارة كبيرة معروفة مسبقا عندما يتعلق الامر بمحاولة دولة عظمى اقليمية متوسطة أن تواجه في ساحة المعركة واحدة من القوى الثلاثة العالمية التي توجد الآن.
اوكرانيا لم تهزم والجمود في ساحة الحرب ببساطة يعيد الوضع الى حالة الثبات التي سادت قبل الهجوم المضاد. الواضح هو أن اوكرانيا لن تهزم روسيا بدون تدخل عسكري اميركي مباشر، وهذا لن يحدث.
لذلك فان الاجماع في واشنطن سيتحرك في القريب نحو التوصل الى تسوية بين موسكو وكييف. هو لن يرضي أي طرف، لكن هذا هو السيناريو الواقعي ازاء الوضع على الارض. ربما أن اوكرانيا ستنضم فيما بعد للناتو والاتحاد الاوروبي، لكنها ستكف عن التمتع بالدعم الاميركي غير المشروط.
من هذه الناحية، في الوقت الذي فيه المعركة العسكرية في غزة تحصل على دعم اكثر من 50 في المائة من الاميركيين (حسب استطلاع اجرته "وول ستريت جورنال") فان الامر الذي يجب أن يقلق اسرائيل ليس العداء لها ودعم الفلسطينيين من قبل اليسار التقدمي الاميركي.
المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين في الجامعات الاميركية وفي المدن الكبرى حرفت الانظار عن الصورة الكبيرة التي ما تزال اسرائيل تتمتع فيها بدعم اميركي كبير جدا. القمصان السوداء والدرع الواقي لنتنياهو لن تخلق اتجاها جديدا، لكن طالما أن اسرائيل تحارب محور حماس وحزب الله وايران، فهي ستستمر في الحصول على الدعم من البيت الابيض ومن الحزبين الرئيسيين في الكونغرس.
المشكلة هي أن نتنياهو، مثل زيلينسكي، خلق توقعات كبيرة بخصوص الانجازات المتوقعة لاسرائيل في المعركة العسكرية في غزة، على رأسها تدمير حماس وتصفية قادتها ومعالجة جذرية لتهديد حزب الله في الشمال. المواطن الاميركي العادي يؤمن بأن قتل المدنيين في غزة هو الثمن الذي يجب دفعه من اجل تحقيق هذه الاهداف والوصول الى الانتصار الواضح كما وعدت اسرائيل.
لكن في هذه الاثناء صواريخ حماس تواصل السقوط في تل ابيب وعسقلان، وصواريخ حزب الله في شمال اسرائيل، ولا توجد أي علامة ملموسة بأن حماس "انهارت"، باستثناء صور الغزيين. الثمن الباهظ الذي تدفعه اسرائيل في حرب غزة، ولا نريد الحديث عن فشل الجهود العسكرية للعثور على المخطوفين واطلاق سراحهم، يطرح علامات استفهام حول قدرة الجيش الاسرائيلي على الانتصار في الحرب. اسرائيل ما تزال بعيدة عن اعادة لنفسها قوة الردع التي فقدتها في 7 اكتوبر، واعتمادها العسكري والدبلوماسي على اميركا يعكس ضعف اسرائيل استراتيجيا، الذي سيصبح اكثر وضوحا بدون أي تغيير في سير الحرب.

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