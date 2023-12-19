غالانت: العملية العسكرية ستتوسع لتشمل مناطق أخرى في قطاع غزة

غالانت: العملية العسكرية ستتوسع لتشمل مناطق أخرى في قطاع غزة
التاريخ
12/19/2023 2:31:33 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) نقلت
القناة 12 الإسرائيلية عن وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت، مساء الثلاثاء، قوله إن
"العملية العسكرية الإسرائيلية ستتوسع لتشمل مناطق أخرى في قطاع غزة".
وتوعد غالانت بأن إسرائيل ستواصل حربها على غزة حتى تحقق أهدافها بالكامل، مؤكدا أن النصر يحتاج إلى المزيد من الوقت.
MENAFN19122023000072011014ID1107628844
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.