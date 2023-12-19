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غالانت: العملية العسكرية ستتوسع لتشمل مناطق أخرى في قطاع غزة

12/19/2023 2:31:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت، مساء الثلاثاء، قوله إن "العملية العسكرية الإسرائيلية ستتوسع لتشمل مناطق أخرى في قطاع غزة".


وتوعد غالانت بأن إسرائيل ستواصل حربها على غزة حتى تحقق أهدافها بالكامل، مؤكدا أن النصر يحتاج إلى المزيد من الوقت.

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