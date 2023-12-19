73 يوما وحماس لم تهزم

MENAFN - Alghad Newspaper) إسرائيل هيوم

أرئيل كهانا 19/12/2023

انتقاد في الكابينت على نية رئيس الوزراء إقرار إعادة سكان الى شمال القطاع وعلى إمكانية ان يتمكن موظفو السلطة الفلسطينية من المشاركة في الحكم في غزة في اليوم التالي للحرب.

يفكر رئيس الوزراء نتنياهو بالاستناد الى موظفي السلطة الفلسطينية الذين يسكنون في غزة كجسم يدير الحياة في القطاع، وذلك بعد انهاء المرحلة الأولى من الحرب – هذا ما علمت به "إسرائيل اليوم". وقد فحصت الفكرة كجزء من جملة إمكانيات ولم يتخذ فيها بعد قرار نهائي.

تحدث نتنياهو مرات عديدة ضد تسليم إدارة الحياة في القطاع الى السلطة الفلسطينية. في محيطه يقولون معقبين على ذلك انه في كل حال سيصر على ان يكون الجسم الذي يسير الإدارة المستقبلية نقيا من العنف ومن التحريض عليه. ومع ذلك، في محيط نتنياهو لم يستبعدوا فكرة الاستناد الى موظفي السلطة كمن يشاركون في الحكم المستقبلي.

وجاء من مكتب رئيس الوزراء التعقيب التالي: "التقرير ليس صحيحا. رئيس الوزراء نتنياهو هو الذي يتصدر السياسة التي تقول إنه لن يسيطر في قطاع غزة بعد تصفية حماس أي محفل يعلم القتال، يمول العنف ويدفع لعائلات المهاجمين".

ومن جهتنا انتقد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش هذا الميل قائلا ان "الترتيبات التي ستكون في غزة في اليوم التالي للحرب ستصمم بقدر كبير أمن إسرائيل ومكانتها السياسية والاقتصادية لسنوات طويلة. وإعادة سكان شمال غزة في هذه المرحلة هي سخافة وهي ليست من صلاحيات وزير الدفاع. وهكذا هو أيضا حديث نتنياهو عن استخدام موظفي السلطة الفلسطينية لليوم التالي".

أما ايتمار بن غفير وزير الامن القومي فقال: "بعد 73 يوما من القتال حماس لم تهزم. عندما يراد ان تهزم لا ينقل مال لاي موظف حتى لو كان من الوكالة. عندما يراد أن تهزم لا تكون هدن ولا يسمح للعدو بطرح شروط صادمة على تحرير المخطوفين. من مناطق الاخلاء الإنساني يطلقون الصواريخ ونحن نواصل خطوات إنسانية وبادرات إنسانية. حان وقت الحسم".

هذا وعقد أمس لقاء ثان في غضون ثلاثة أيام لرئيس الموساد دادي برنياع مع رئيس الحكومة القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني. وحسب تقارير في وسائل اعلام اجنبية، فقد عقد اللقاء في وارسو وشارك فيه رئيس السي.اي.ايه ومسؤولون اميركيون آخرون. وعلمت "إسرائيل اليوم" بانه توجد قنوات أخرى تحاول إسرائيل فيها العمل على صفقة مخطوفين وإن كان مسار رئيس الموساد هو المركزي.

التقدير هو أن مجرد استئناف الحوار مع القطريين يدل على أنه يوجد احتمال للوصول في نهاية المطاف الى صفقة أخرى. ومع ذلك، توجد المحادثات في مراحلها الأولية وما يزال يبدو أنه سيكون صعبا جدا الوصول الى مخطط متفق عليه.