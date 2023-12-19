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القسام: مقتل 8 جنود صهاينة بقذيفة شمال غزة

12/19/2023 2:31:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت كتائب القسام عن استهداف قوة صهيونية خاصة في منطقة تل الزعتر شمال قطاع غزة، بقذيفة "TBG".

وأكدت القسام مساء الثلاثاء، مقتل 8 جنود صهاينة في هذا الاستهداف.


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