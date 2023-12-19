القسام: مقتل 8 جنود صهاينة بقذيفة شمال غزة
التاريخ
12/19/2023 2:31:32 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلنت كتائب القسام عن استهداف قوة صهيونية خاصة في منطقة تل الزعتر شمال قطاع غزة، بقذيفة "TBG".
وأكدت القسام مساء الثلاثاء، مقتل 8 جنود صهاينة في هذا الاستهداف.
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