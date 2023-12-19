جنود مصابون رفضوا زيارة نتنياهو لهم
التاريخ
12/19/2023 2:31:31 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت
القناة ١٣ الإسرائيلية "إن جنود مصابين رفضوا زيارة رئيس الوزراء
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لهم في مستشفى شيبا بمدينة رمات غان."
MENAFN19122023000072011014ID1107628841
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.