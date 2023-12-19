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ما تفتقده القوى المعادية لترامب

12/19/2023 2:31:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) دارون أسيموغلو
بوسطن ـ تمر الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة بأوقات فريدة ومُثيرة للقلق. يُمثل الرئيس السابق، الذي تم طلب عزله مرتين والذي يواجه الآن أربع لوائح اتهام منفصلة بارتكاب جرائم خطيرة، الزعيم الفعلي لأحد الحزبين السياسيين الرئيسيين. بعد إعادة تشكيل الحزب الجمهوري على صورته، يكاد يكون دونالد ترامب بلا شك مرشح الحزب في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، على الرغم من الأدلة المتزايدة على جرائمه المالية ودوره في محاولة الانقلاب. وفي حين حقق الديمقراطيون نتائج جيدة في مختلف الانتخابات التي جرت هذا الشهر، تُظهر استطلاعات الرأي أن ترامب يتقدم على الرئيس الأميركي جو بايدن في الولايات الرئيسية. من الواضح أن هناك شيئا خاطئا في الجمهورية الأميركية.
إن تولي ترامب رئاسة ثانية سيُشكل تهديدًا للديمقراطية أكبر من ولايته الأولى. في الواقع، تشير نظرة ترامب وخطاباته إلى أنه أصبح أكثر تطرفًا، وقد تعلم أنصاره الآن من محاولتهم الفاشلة لقلب نتائج انتخابات عام 2020. تعمل مراكز الأبحاث الصديقة على وضع خطط لتفكيك الضوابط والموازين التي تفرضها الحكومة الأميركية، مما يسمح لترامب برئاسة دولة بوليسية تستهدف خصومه السياسيين. يهدف مشروع“مؤسسة التراث المُحافظة” لعام 2025 إلى“إنشاء دليل للإجراءات التي يجب اتخاذها في أول 180 يومًا من الإدارة الجديدة لتقديم الإغاثة السريعة للأميركيين الذين يعانون من سياسات اليسار المُدمرة”. يقع تعيين أُطر مؤيدة لسياسات ترامب في المناصب الرئيسية في صميم هذه الجهود.
وفي حين يتحمل ترامب ومساعدوه في المؤسسة السياسية المسؤولية عن هذا الوضع الكارثي والمُزري، فإن اليسار الأميركي ووسائل الإعلام المستندة إلى الحقائق، والتي فشلت في تطوير استجابة مُحكمة، يتحملون نفس القدر من المسؤولية. وتتراوح ردود الفعل من التطبيع الضمني (من يستطيع أن ينكر اختيار حزب رئيسي للمُرشح؟) إلى عدم التسامح المُطلق حيال أنصار ترامب. ولكن المُخطط العملي لمعالجة هذا الوضع مفقود، على الرغم من أن مستقبل الديمقراطية الأميركية أصبح على المحك.
سوف تشمل الاستجابة الواعدة موقفين متناقضين على ما يبدو. أولاً، يجب أن يتحد الوسط واليسار في إعلان تشكيل ترامب ودائرته الداخلية تهديدًا مُدمرًا للجمهورية الأميركية، وينبغي التعامل مع كبار مساعديه على هذا النحو، وليس باعتبارهم من المتحدثين الذين يعززون معدلات التصنيف. ويجب تسليط الضوء باستمرار على خطط ترامب المُعلنة بوضوح لتدمير الديمقراطية الأميركية.
ومع ذلك، يتعين على الوسط واليسار أيضا إدراك أن أغلب أنصار ترامب لديهم مظالم مشروعة. وهذا هو جزء من الاستجابة الناجحة التي كانت مفقودة. ورغم وجود عناصر قومية بيضاء وعنصرية قوية بلا شك في حركة“ماغا” المُؤيدة للرئيس دونالد ترامب، إلا أنها بعيدة كل البعد عن تمثيل معظم الأشخاص الذين سيُصوتون لصالح الجمهوريين في الانتخابات المقبلة.
لقد عانت نسبة كبيرة من سكان الولايات المتحدة اقتصاديًا على مدى العقود الأربعة الماضية. فمنذ عام 1980، انخفضت معدلات الدخل الحقيقية (المعدلة حسب التضخم) بين الرجال الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو شهادات مُتدنية، وظلت الأجور المتوسطة في حالة ركود حتى أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. ومن ناحية أخرى، عرفت دخول الأميركيين الحاصلين على شهادات جامعية وذوي المهارات المُتخصصة (مثل البرمجة) ارتفاعًا سريعًا.
هناك أسباب عديدة وراء هذا التحول في سوق العمل، والعديد منها مُتجذر في الاتجاهات الاقتصادية التي طالما روج لها الساسة التابعين للمؤسسة ووسائل الإعلام باعتبارها فوائد للعُمال. لقد أدت موجة العولمة التي كان من المفترض أن ترفع جميع القوارب إلى غرق العديد منها. إن الأتمتة التي كان من المفترض أن تجعل التصنيع في الولايات المتحدة أكثر قدرة على المنافسة وتساعد العمال تُشكل العامل الأكبر في انخفاض الدخل بين العُمال الذين لا يحملون شهادات جامعية. ومن ناحية أخرى، فقد تدهورت النقابات العمالية، وقوانين الحد الأدنى للأجور، والمعايير التي تحمي العُمال من ذوي الأجور المُنخفضة.
يشعر العديد من العُمال الذين عانوا من هذه الاتجاهات أيضًا أنهم فقدوا شعبيتهم وقوتهم في المجتمع. وقد تسببت التغييرات القانونية والسياسية والثقافية التي ساعدت الفئات المحرومة سابقًا (من بينهم الأقليات والنساء ومجتمع المثليين ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيًاً) في إرباك الآخرين. في خضم هذه العملية، أصبح العديد من الأميركيين يشعرون بالاستياء بسبب تجاهل وجهات نظرهم ومظالمهم من قبل وسائل الإعلام الرئيسية والنخبة التكنوقراطية المُثقفة.
في دراسة حديثة، قام الاقتصاديون إليانا كوزيمكو، ونيكولاس لونجيت ماركس، وسوريش نايدو بتوثيق الانقسام بين التفضيلات الاقتصادية للعمال الأقل تعليمًا من ناحية، وبين المثقفين والحزب الديمقراطي من ناحية أخرى. وفي حين يُفضل العُمال العاديون بشدة الحد الأدنى للأجور، والضمانات الوظيفية، والحماية من التوترات التجارية، والنقابات الأقوى، فإن النخب تعارض مثل هذه البرامج باعتبارها تدخلاً غير مبرر في السوق. وكانت الطريقة المفضلة لدى الحزب الديمقراطي لمساعدة الفئات الأقل حظًا تتمثل في الضغط من أجل إعادة التوزيع عبر نظام الضرائب والتحويلات.
لا يقتصر هذا الانفصال بين العُمال وصُناع السياسات المُنتمين إلى يسار الوسط على الولايات المتحدة. وكما أظهر خبراء الاقتصاد أموري جيثين، وكلارا مارتينيز توليدانو، وتوماس بيكيتي، فقد حدثت عملية إعادة ترتيب سياسية مماثلة في 21 دولة ديمقراطية غربية. ففي خمسينيات وستينيات القرن العشرين، صوتت الطبقة العاملة بشكل موثوق لصالح أحزاب يسار الوسط والأحزاب الاشتراكية، في حين صوت المواطنون الأكثر ثراء والحاصلين على تعليم أعلى لصالح أحزاب اليمين. ولكن بحلول عام 2010، كان الأشخاص الأكثر تعليمًا يصوتون بأغلبية ساحقة لصالح أحزاب يسار الوسط، وتحول العُمال نحو اليمين، ويرجع ذلك جزئيًا إلى ابتعاد أحزاب يسار الوسط عن المواقف السياسية المتوافقة مع المصالح المادية للعُمال وغير ذلك من الأولويات.
يتطلب عكس هذا الاتجاه إدخال تغييرات ليس فقط على السياسات المُحددة التي تؤيدها أحزاب يسار الوسط، بل وأيضاً على اللغة التي تستخدمها. وقد يتطلب الأمر أيضًا بذل جهود استباقية لترقية العُمال إلى مناصب قيادية داخل الأحزاب، بدلاً من السماح للنخب المُتعلمة تعليماً عالياً بشغل معظم المناصب العليا.
في الولايات المتحدة، لا يُعد إعادة توجيه العمال نحو الأحزاب الديمقراطية مجرد ضرورة حتمية لهزيمة ترامب وأعوانه الذين سيقومون بأعماله القذرة، بل تُعد أيضًا خطوة ضرورية للاقتصاد الأمريكي. سيكون تنظيم صناعة التكنولوجيا ودعم العُمال من القضايا الرئيسية في العقد المقبل وما بعده. ولن تستطيع أحزاب يسار الوسط التي تفتقر إلى أصوات العُمال الارتقاء إلى مستوى الحدث.
ويتعين على الأميركيين الذين ما زالوا يدعمون الديمقراطية كشف حقيقة ترامب والعمل جاهدين لمنعه من العودة إلى السلطة. للقيام بذلك، يتعين عليهم أيضا أن يكونوا أكثر استيعابًا واستجابة للعُمال ــ بما في ذلك أولئك الذين لم يستفيدوا بالقدر الكافي من العولمة والتغيرات التكنولوجية ولا يُشاركون مواقفهم بشأن القضايا الاجتماعية والثقافية.

دارون أسيموغلو هو أستاذ الاقتصاد في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ومؤلف مشارك (مع سيمون جونسون) لكتاب“القوة والتقدم: صراعنا المستمر منذ ألف عام على التكنولوجيا والازدهار” (الشؤون العامة، 2023).
حقوق النشر: بروجيكت سنديكيت، 2023.

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