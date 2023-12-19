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استقالات في اتحاد الكراتيه تمهد للجنة مؤقتة

12/19/2023 2:31:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) باتت الطريق ممهدة لتشكيل لجنة مؤقتة في اتحاد الكراتيه، بعد الاستقالات التي شهدها مجلس إدارة الاتحاد في الفترة الأخيرة.
وقدم رئيس اتحاد الكراتيه مازن قطب استقالته من منصبه إلى اللجنة الأولمبية يوم 10 الشهر الحالي، قبل أن تتبعه استقالة 5 من أعضاء مجلس الإدارة وهم: د هم الفاعوري ومنار شعث وزيد الزيتاوي وفاتن عواد وخالد يوسف.
ووفق التعليمات فإن استقالة الرئيس و5 من اعضاء الإدارة من أصل 9، يفرض على اللجنة الأولمبية، اعلان حل مجلس الاتحاد، تمهيدا لتشكيل لجنة مؤقتة قادرة على إدارة شؤون الاتحاد خلال المرحلة المقبلة، لحين اجراء انتخابات جديدة بعد الانتهاء من أولمبياد باريس 2024.
ولم يقدم 3 من أعضاء مجلس ادارة الاتحاد استقالتهم من المجلس وهم إسماعيل البطوش وعامر أبو عفيفة وصالح حماد ، تمسكا بالانجازات التي حققها الاتحاد خلال الفترة الماضية على مختلف الصعد عربيا وأسيويا وعالميا، خاصة فيما يتعلق بانجازات المنتخب الوطني الأول.
ولم يكشف اتحاد الكراتيه، عن الأسباب التي دفعت رئيس الاتحاد و5 من الاعضاء لتقديم استقالاتهم، بانتظار خطوة اللجنة الأولمبية للتعامل مع هذا الحدث.
ورغم الاستقالات، إلا أن الاتحاد يسعى لمواصلة عمله وفق الخطة المرسومة سابقا، حيث شهدت الايام القليلة الماضية، انجاز بطولات محلية وتصفيات منتخبات وطنية، وفحوصات الترقية، بانتظار اعادة تشكيل الاتحاد، بحثا عن مزيد من الانجازات للكراتيه الأردنية.
وكان عام 2020 شهد تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤون الاتحاد، بسبب فقدان النصاب نتيجة الاستقالات التي حدثت.

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