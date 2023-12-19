Wednesday, 20 December 2023 12:06 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سلة السيدات تتقدم 11 مركزا في التصنيف العالمي الجديد

12/19/2023 2:31:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري قفز المنتخب الوطني الأول للسيدات بكرة السلة، 11 مركزا دفعة واحدة، في التصنيف العالمي الجديد الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة السلة“فيبا”، أمس، ليحتل المركز 77 عالميا و15 آسيويا والسادس عربيا برصيد 123.7 نقطة.
وكان المنتخب الوطني يتبوأ المركز 59 عالميا و11 آسيويا والثاني عربيا برصيد 120.3 نقطة، وفقا للتصنيف الأخير الصادر في منتصف أيلول (سبتمبر) الماضي، وذلك بعد حلوله رابعا في نهائيات المستوى الثاني من بطولة كأس آسيا، التي أقيمت في العاصمة التايلندية بانكوك آنذاك.
ويأتي تقدم المنتخب الوطني 11 مركزا في التصنيف الأخير للعام الحالي، بعد حلوله سادسا في المستوى الثاني من بطولة كأس آسيا للناشئات تحت 18 عاما، والتي اختتمت مؤخرا في الهند، فيما يخلد المنتخب الوطني الأول للسيدات لفترة استراحة مع غياب المنافسات القارية.
واستند“الفيبا” في عملية منح النقاط التجميعية لمنتخبات السيدات في التصنيف الجديد، إلى نتائج منتخبات السيدات في مختلف البطولات الدولية والقارية، أهمها بطولة العالم تحت 19 عاما وبطولة الأميركتين تحت 16 عاما وبطولة أوروبا للفئتين تحت 16 و18 عاما وبطولة آسيا وإفريقيا تحت 16 و18 عاما.
آسيويا، تصدر المنتخب الياباني الترتيب برصيد 629.2 نقطة متقدما 4 مراكز إلى المركز التاسع عالميا، وذلك بعد حصوله على المركز السادس في بطولة كأس العالم تحت 19 عاما، فضلا عن احتلاله وصافة بطولة آسيا تحت 16 عاما، تليه الصين ثانية برصيد 536.6 نقطة، ثم كوريا الجنوبية ثالثة برصيد 479.7 نقطة، والصين تايبيه“تايوان” رابعة برصيد 451.8 نقطة.
وجاءت أندونيسيا خامسة برصيد 239.9 نقطة، والهند سادسة برصيد 234.8 نقطة، والفلبين سابعة برصيد 230.9 نقطة، وسورية ثامنة برصيد 225.4 نقطة، وماليزيا تاسعة برصيد 182.2 نقطة، وإيران عاشرة برصيد 177.1 نقطة، ومنغوليا في المركز الحادي عشر برصيد 172.3 نقطة، وتايلند في المركز الثاني عشر برصيد 171.9 نقطة، وهونغ كونغ في المركز الثالث عشر برصيد 151.7 نقطة، وكازاخستان في المركز الرابع عشر برصيد 133.4 نقطة، وجاءت لبنان في المركز السادس عشر خلف المنتخب الوطني بجمعها 106.5 نقطة مع تراجعها 4 مراكز بالتصنيف.
وخطفت مالي صدارة المنتخبات الإفريقية من مصر بجمعها 592.4 نقطة، بعد حلولها في المركز الخامس بكأس العالم لكرة السلة للسيدات تحت 19 سنة، إلى جانب إحرازها اللقب الثامن تواليا ببطولة إفريقيا للسيدات تحت 16 عاما، فيما تراجعت مصر للمركز الثاني بـ529.9 نقاط، وتأتي أنغولا ثالثة بـ407.0 نقاط، وتونس رابعة بـ336.3 نقطة.
عالميا، عززت الولايات المتحدة الأميركية صدارتها بعد التتويج بمونديال السيدات تحت 19 عاما، إلى جانب إحرازها بطولة الأميركتين للسيدات تحت 16 عاما للنسخة السابعة تواليا، بجمعها 830.2 نقطة، تليها فرنسا ثانية بـ726.2 نقطة، وكندا ثالثة بـ721.1 نقطة، وإسبانيا رابعة بـ717.9 نقطة، وأستراليا خامسة بـ699.2 نقطة.

MENAFN19122023000072011014ID1107628837

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث