فوزان ثمينان للحسين إربد والفيصلي.. والعقبة يوقف قطار الوحدات

MENAFN - Alghad Newspaper) مهند جويلس ويحيى قطيشات

واصل الحسين إربد صدارته لدوري المحترفين لكرة القدم، بتغلبه على ضيفه سحاب بهدفين نظيفين، في المواجهة التي احتضنها ستاد الحسن الدولي في مدينة إربد أمس، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة والأخيرة من مرحلة الذهاب.

وسجل هدفي الحسين كل من محمود مرضي وعبد العزيز انداي، ليرفع“غزاة الشمال” رصيده من النقاط إلى 28 نقطة، فيما تجمد الرصيد النقطي لفريق سحاب عند 8، في المركز الثاني عشر والأخير.

وتمكن شباب العقبة من إيقاف قطار الوحدات بالتعادل معه بهدفين لمثلهما، في المباراة التي أقيمت على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء.

وأحرز هدفي الوحدات كل من سيدريك هنري ومهند أبو طه، فيما سجل للعقبة كريستيان فارجاس وياسر الرواشدة، ليبقى الوحدات في المركز الثاني على سلم الترتيب وبرصيده 23 نقطة، فيما تقدم العقبة للمركز الخامس وبرصيده 13 نقطة.

ونجح الفيصلي في تخطي عقبة شباب الأردن بهدف نظيف أحرزه يوسف أبو جلبوش“صيصا”، في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد عمان الدولي، ليرفع الفيصلي رصيده إلى النقطة 20 وفي المركز الثالث، فيما احتل شباب الأردن المركز السادس وبرصيده 13 نقطة.

وتستكمل مباريات الجولة اليوم بلقاء وحيد يجمع السلط ومغير السرحان على ملعب السلط عند الساعة الرابعة مساء.

ويسعى السلط (10 نقاط) استثمار حالة التراجع لدى منافسه مغير السرحان (8 نقاط)، ومواصلة نتائجه الإيجابية، فيما يأمل الضيف بالعودة إلى دياره بالنقاط كاملة، أملا بتحسين مركزه على سلم الترتيب.

وتختتم الجولة غدا بمواجهتين، حيث يلتقي معان مع الأهلي على ستاد الأمير محمد عند الساعة الرابعة، فيما يواجه الرمثا نظيره الجليل عند الساعة السادسة والنصف على ستاد الحسن.

شباب العقبة 2 الوحدات 2

مثل شباب العقبة: حماد الأسمر، أنس بدوي، أحمد أبو حلاوة، ياسر الرواشدة، محمد عاصي، محمد الحسنات (قصي دواهدة)، كريستيان شوكوكا، غيث المدادحة (يزن شوكت)، عمر سريوة، محيسن أبو جبلة (أنس أبو طعيمة) وكريستيان فارجاس.

المدير الفني: رائد الداود.

الوحدات: عبد الله الفاخوري، فراس شلباية، دانيال عفانة، يوسف أبو الجزر، خالد كردغلي (أحمد الصغير)، محمود شوكت (محمد موالي)، محمد كحلان (أحمد سمير)، مهند أبو طه، أنس العوضات (حسان زحراوي)، أحمد سريوة (بهاء فيصل) وسيدريك هنري.

المدير الفني: رشيد جابر.

الحكام: محمد مفيد، قيس خميس، منذر عقيلان ومحمد الزامل (حكم رابع).

الإنذارات: فراس شلباية، محمد كحلان (الوحدات) غيث المدادحة (شباب العقبة)

سيناريو الأهداف

- مرر لاعب الوحدات فراس شلباية كرة طولية وصلت للمهاجم سيدريك هنري الذي مر من المدافع أحمد أبو حلاوة ووضع الكرة بيسراه في المرمى (11).

- مرر لاعب شباب العقبة محيسن أبو جبلة كرة لزميله كريستيان فارجاس، الذي احتفظ بالكرة قبل تحويلها للشباك على يمين الحارس عبد الله الفاخوري (15).

- عرض لاعب الوحدات فراس شلباية كرة بالمقاس على رأس زميله مهند أبو طه الذي حولها بإتقان على يمين حارس مرمى شباب العقبة (45+3).

- نفذ لاعب شباب العقبة غيث المدادحة ركلة ركنية تابعها زميله المدافع ياسر الرواشدة برأسه في المرمى (71).

فرص المباراة

- حاول العوضات استغلال تقدم الأسمر عن مرماه ورفع الكرة من فوقه خارج الخشبات الثلاث (2).

- أبعد الأسمر تسديدة العوضات باقتدار لتصل لأبو الجزر الذي سددها فوق المرمى (14).

- نفذ العوضات ركلة ثابتة أكملها عفانة برأسه فوق العارضة (19).

- أبعد عاصي الكرة الخلفية من أبو الجزر وهي في طريقها للمرمى (26).

- رفع العوضات كرة وصلت لأبو طه حولها برأسه بجانب المرمى (29).

- حاول العوضات بسلاح التسديد من مسافة بعيدة لكن كرته ابتعدت عن المرمى (63).

- تصدى الفاخوري باقتدار لرأسية أبو حلاوة القوية (66).

الحسين 2 سحاب 0

مثل الحسين: عبد الله الزعبي، سليم عبيد، عبدالله نصيب، أدهم القرشي (أحمد ثائر)، مصطفى كمال، رجائي عايد (وسيم ريالات)، عبد الجليل أجاغون، محمود مرضي، فيرناندير ناثان (منذر ابو عمارة)، مصعب اللحام (أحمد راتب)، عبد العزيز انداي (حمزة الدردور).

المدرب: البرتغالي جواو موتا.

مثل سحاب: وليد عصام، عمر قنديل، رواد أبو خيزران، حسام أبو سعدة، إيهاب الخوالدة (بسام دلدوم)، خالد الردايدة، ورد البري (سلطان الشياب)، محمد الرازم، أحمد العيساوي، ديفيد جونيور (أحمد مصلح)، وأحمد أبو كبير (حمزة الصيفي).

المدرب: طارق الكرنز.

الحكام: أحمد فيصل للساحة، عمرو عجاج، مراد الذيبة، وموسى اللحام (حكم رابع).

سيناريو الهدفين

- استقبل محمود مرضي الكرة الطويلة الأمامية المرسلة من مصعب اللحام بمنطقة العمق، على مشارف منطقة الجزاء وتجاوز المدافع حسام ابو سعدة ليسدد بقوة في مرمى وليد عصام (4).

- عوض انداي مسلسل فرصه الضائعة، عندما دك كرة البديل منذر أبو عمارة العرضية في مرمى عصام هدفا ثانيا (69).

فرص المباراة

- تسديدة قوية من أبوكبير بعد إعادة الكرة بالخطأ من المدافع نصيب، علت العارضة (3).

- هيأ أدهم القرشي كرة متقنة برأسه نحو“المتحفز” ناثان الذي لعبها بقوة وأنقذها الحارس (14).

- تمريرة أمامية طويلة من أجاغون في عمق دفاع سحاب فشل اندلي في إيداعها المرمى وهو منفرد (31).

- كرة عرضية أرسلها مرضي عبر موقف ثابت على رأس اندلي، علت العارضة (43).

- خطف ديفيد جونيور الكرة من نصيب وانفرد بمرمى الزعبي لكنه سدد الكرة ضعيفة في أحضان الحارس (45+4).

- ضربت كرة العيساوي دفاعات الحسين، ووضعت زميله حمزة الصيفي في انفراد كامل ليسددها برعونة لمست جسم الزعبي وتحولت إلى ركنية (54).

- حاور أبو عمارة أكثر من لاعب داخل منطقة الجزاء، وقدم كرة من ذهب نحو انداي الذي سددها قوية ليخرجها أبو سعدة من حلق المرمى (74).

- تالق وليد عصام في التصدي لانفراد محمود مرضي (80).

شباب الأردن 0 الفيصلي 1

مثل شباب الأردن: أحمد جعيدي، شوقي القزعة، كارلوس ألبيرتو، عامر المجدوبة، فيصل أبو شنب، أحمد صبرة (سيف خليل)، محمد أبو طه (أحمد أيمن)، فضل هيكل، أيهم هشام (حمزة النعيم)، محمد طه (فايز دراغمة) وأويس زيادات (خالد أبو رياش).

المدرب: محمود الحديد

الفيصلي: مهدي خليل، إحسان حداد (محمد كلوب)، حسام أبو الذهب، براء مرعي، سالم العجالين، عبيدة السمارنة، خالد زكريا (نزار الرشدان)، حاتم الروشدي (أحمد أبو شعيرة)، يوسف أبو جلبوش“صيصا”، عارف الحاج (قصي المنصوري) ورزق بني هاني (رفيق الكامرجي).

المدرب: أحمد هايل

الحكام: أحمد يعقوب، محمود أبو ظاهر، حمزة أبو عبيد ووسيم الطبيشات (حكم رابع).

الإنذارات: حسام أبو الذهب، مهدي خليل (الفيصلي) فيصل أبو شنب، محمد طه (شباب الأردن)

سيناريو الهدف

- رفع لاعب الفيصلي عارف الحاج كرة بالمقاس على قدم زميله يوسف أبو جلبوش“صيصا” الذي سددها بيسراه بقوة في سقف المرمى (30).

فرص المباراة

- أهدر أبو الذهب فرصة التقدم بالنتيجة برأسية أبعدها جعيدي بصعوبة بمساعدة القائم (11).

- مرت رأسية بني هاني بمحاذاة القائم الأيمن لمرمى شباب الأردن (12).

- أهدر صبرة فرصة ثمينة لتعديل الكفة بتسديده الكرة بجانب المرمى (41).

- تألق جعيدي في التصدي لمحاولة الروشدي (46).









لاعب الفيصلي حاتم الروشدي يحاول المرور من لاعب شباب الأردن محمد أبو طه -(تصوير: أمجد الطويل)









لاعب الوحدات أحمد سريوة يتقدم بالكرة أمام لاعب شباب العقبة كريستيان فارجاس - (من المصدر)