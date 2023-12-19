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الإعلام العبري: سندفع ثمنا باهظا لاتمام صفقة جديدة لتبادل الأسرى

12/19/2023 2:30:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤول مطلع قوله إن من المحتمل أن تكون تكاليف الصفقة الجديدة -لتبادل الأسرى مع حركة حماس- "مرتفعة جدا ومكلفة".


من جانبها، قالت القناة 12 الإسرائيلية إن محادثات "مهمة وجادة وعميقة" تجري بشأن تفاصيل صفقة لتبادل الأسرى، لكن الاتفاق ليس وشيكا.


بدورها، أكدت صحيفة يديعوت أحرونوت أن إسرائيل عازمة على تحقيق اختراق في المحادثات رغم علمها بأنها "ستدفع ثمنا باهظا".

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