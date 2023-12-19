الإعلام العبري: سندفع ثمنا باهظا لاتمام صفقة جديدة لتبادل الأسرى

(MENAFN
- Alghad Newspaper) نقلت
القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤول مطلع قوله إن من المحتمل أن تكون تكاليف
الصفقة الجديدة -لتبادل الأسرى مع حركة حماس- "مرتفعة جدا ومكلفة".
من جانبها، قالت القناة 12 الإسرائيلية إن محادثات "مهمة وجادة وعميقة" تجري بشأن تفاصيل صفقة لتبادل الأسرى، لكن الاتفاق ليس وشيكا.
بدورها، أكدت صحيفة يديعوت أحرونوت أن إسرائيل عازمة على تحقيق اختراق في المحادثات رغم علمها بأنها "ستدفع ثمنا باهظا".
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