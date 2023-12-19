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الرصيفة: مراقبو امتحانات الثانوية العامّة يؤدون القسَم أمام مدير التربية

12/19/2023 2:29:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أدى المراقبون والمراقبات لامتحانات الثانوية العامّة "الدورة التكميلية" للعام 2023-2024 القسَم أمام مدير التربية والتعليم الأستاذ أحمد الشديفات ولجنة الامتحانات من المديرية، في مدرسة الرصيفة المهنية الثانوية للبنات.
وعلى مدار يومين، أدى المراقبون القسَم أمام مدير التربية الشديفات بحضور لجنة الامتحانات (مديرة الشؤون التعليمية الدكتورة أمل طيفور ومدير الشؤون الإدارية الدكتور عبدالسلام زبيد ورئيس قسم الرقابة الداخلية حسام العبادي ورئيس قسم الامتحانات محمد الرفاعي).





وأكد الشديفات أهمية توضيح كافة الإرشادات المتعلقة بتنظيم العمل في قاعات امتحان الثانوية العامة الدورة التكميلية حيث ركز على مهام وواجبات المراقبين وآلية التعامل مع نماذج الأسئلة وتعليمات سير الامتحانات وضرورة التنبيه على المشتركين بأن يظللوا بشكل غامق الدائرة التي تشير إلى رمز الإجابة الصحيحة في نموذج الإجابة (ورقة القارئ الضوئي).
وأشار الشديفات إلى ضرورة التأكد من ورقة الأسئلة بعد تسليمها للطلبة مباشرة من حيث الصفحات المطبوعة واسم المبحث الخاص بالممتحن مع ضرورة ختم دفاتر الإجابة وورقة الأسئلة وورقة القارئ الضوئي وتوقيعها أولا بأول حسب الأصول، مشدداً على ضرورة التأكد من أسماء الطلبة حسب الكشف المرفق وتدقيقها.
وأشار الشديفات إلى ضرورة توفير الراحة النفسية والتخفيف من وتيرة القلق لدى أبنائنا الطلبة دون الإخلال بالتعليمات الناظمة لامتحانات الثانوية العامة.

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