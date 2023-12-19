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قطر الخيرية توزع ٢٣ ألف قسيمة على اللاجئين في الأردن

12/19/2023 2:29:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أطلق مكتب جمعية قطر الخيرية في الأردن حملة "كالجسد الواحد" والتي تتضمن توزيع قسائم مواد غذائية وقسائم ملابس على اللاجئين في المجتمع الأردني الذين يعانون من صعوبة الأحوال الاقتصادية بعد خروجهم من وطنهم للتخفيف من معاناتهم والوقوف معهم.
وأشار صالح المرّي، المشرف العام لمكتب قطر الخيرية في الأردن، إلى أن القسائم الغذائية التي يتم توزيعها يبلغ عددها 20,000 قسيمة بقيمة 900,000 دينار أردني تشمل ما يقارب 100,000 مستفيد.
فيما يبلغ عدد قسائم الملابس 3,000 قسيمة بقيمة 135,000 دينار أردني وتشمل ما يقارب 15,000 مستفيد في مختلف محافظات المملكة.
وأضاف المرّي ان مساعدات الشتاء لعام 2023/2024 ضمن حملة "كالجسد الواحد" تشمل كلا من الطرود والقسائم الغذائية، والبطانيات، والمدافئ، ووقود للتدفئة، وقسائم ملابس الشتاء، نظرا الى تدني درجات الحرارة بشكل ملحوظ وسوء الأحوال الجوية، لتوفير الاحتياجات الأساسية للأسر العفيفة والوقوف إلى جانبهم في هذه الأوقات الصعبة ومدّ يد العون لهم.

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