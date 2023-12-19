وفاة طفل دهسا في الأغوار الشمالية

وفاة طفل دهسا في الأغوار الشمالية
التاريخ
12/19/2023 2:29:07 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) علا عبد اللطيف
توفي طفل يبلغ من العمر حوالي 9 أعوام ، إثر حادث دهس، وقع بمنطقة المشارع، في لواء الأغوار الشمالية.
وقال مصدر إن الطفل تم تحويله إلى مستشفى أبو عبيده في منطقة اللواء، إلا أن الطبيب أفاد أنه فارق الحياه.
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