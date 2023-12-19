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وفاة طفل دهسا في الأغوار الشمالية

12/19/2023 2:29:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) علا عبد اللطيف

توفي طفل يبلغ من العمر حوالي 9 أعوام ، إثر حادث دهس، وقع بمنطقة المشارع، في لواء الأغوار الشمالية.

وقال مصدر إن الطفل تم تحويله إلى مستشفى أبو عبيده في منطقة اللواء، إلا أن الطبيب أفاد أنه فارق الحياه.

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