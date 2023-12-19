وفاة طفل دهسا في الأغوار الشمالية

MENAFN - Alghad Newspaper) علا عبد اللطيف

توفي طفل يبلغ من العمر حوالي 9 أعوام ، إثر حادث دهس، وقع بمنطقة المشارع، في لواء الأغوار الشمالية.

وقال مصدر إن الطفل تم تحويله إلى مستشفى أبو عبيده في منطقة اللواء، إلا أن الطبيب أفاد أنه فارق الحياه.

