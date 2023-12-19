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مهرجان الزيتون الأول بالعقبة.. أيقونة سياحية لتسويق المنتجات الريفية

12/19/2023 2:29:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد الرواشدة العقبة– جمع مهرجان الزيتون والمنتجات الريفية الذي يقام في مدينة العقبة بنسخته الأولى في ساحات ميدان الشريف الحسين بن علي، بين دعم وتمكين الأسر الريفية والمزارعين في مختلف محافظات المملكة عبر تسويق منتجاتهم التي تفتقر لها العقبة، وبين إضافة نوعية لسياحة العقبة بجذب الزوار والسياح ودعم النشاط السياحي.
وضم المهرجان الذي استمر لمدة ثلاثة أيام، منتوجات ريفية من الألبان والأجبان وزيت الزيتون، إضافة إلى المطابخ الإنتاجية المختلفة، كما تنوعت الحرف والمشغولات التقليدية بين أعمال القش والمطرزات والخياطة بطرق فنية مبتكرة وأشغال الكروشيه مع القش، وأعمال تراثية وهدايا وإكسسوارات متنوعة، إلى جانب صناعة المعجنات والحلويات والتمور، فضلا عن عرض مجموعة من أدوات منزلية ومواد تجميلية، إلى جانب نافذة تسويقية للبيع المباشر من الزيت والزيتون.
وتميز المهرجان بمشاركة كبيرة من كافة محافظات المملكة إلى جانب الأشقاء في دولة فلسطين المحتلة عرضوا أعمالا ومهارات إبداعية في كل ركن من المهرجان حكاية تعكس هوية فلسطين بكافة تفاصيل منتجاتها التراثية والشعبية والمحافظات الأردنية.
وقال صاحب فكرة المهرجان زكريا الكيالي إن المهرجان أقيم للمرة الأولى في محافظة العقبة لدعم المزارعين ومنتجاتهم الزراعية والريفية ومنتجات المطابخ الإنتاجية خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وإيجاده منصات بيع مباشرة خدمة لهم لعرض منتجاتهم، مؤكداً أن إقامة هذا المهرجان في العقبة يعد الأول من نوعه بمشاركة ضيف الشرف الجناح الفلسطيني نظراً لأهمية العقبة السياحية وإتاحة المجال أمام المشاركين لعرض المنتجات الريفية والألبان والأجبان وزيت الزيتون والحرف اليدوية والتقليدية إضافة إلى المطابخ الإنتاجية المشاركة.
وأسهم المهرجان في تعزيز المنتج السياحي في العقبة خاصة في هذه الأيام واستقطب عددا كبيرا من الزوار من مختلف محافظات المملكة إلى جانب ترويجه لحرف ومشغولات الأسر الأردنية والفلسطينية.
وأكد رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف حميدي الفايز أن المهرجان ركز على الاهتمام بالقطاع الزراعي التصنيعي، سيما أن قطاع الزيتون من القطاعات الزراعية التصنيعية الرائدة، علاوةً على تعزيز ودعم مزارعي الزيتون والأسر الريفية في المحافظات والأطراف لتحقيق أهداف التنمية الزراعية المستدامة من خلال هذه النافذة التسويقية، مشيراً إلى أن مهرجان الزيتون، ترجمة لاهتمام السلطة بالقطاع الزراعي، ودعمها للمشاريع الإنتاجية.
ويأتي المهرجان الذي غص بالزيت والزيتون كصنف أساسي تزامناً مع قرار وقف استيراد الزيت من الخارج للحفاظ على قدرة واستدامة المزارع الأردني بإنتاج هذه المادة الغذائية المهمة.
وقالت المشاركة من فلسطين تهاني أبو جمعة إن محافظة الخليل من المحافظات المنتجة لزيت الزيتون، وإن شجرة الزيتون تعتبر رمزا للصمود والتحدي، وأن ثباتها يعتبر قهرا للاحتلال الذي يستهدف هذه الشجرة من خلال عمليات الاقتلاع والتخريب، مشيرة إلى أن المزارعين يعانون نتيجة سياسة الاحتلال والمستوطنين الذين يعملون ضمن سياسة ممنهجة لاقتلاع الأشجار وتهجير المزارعين من أراضيهم لاستغلالها لصالح الاستيطان، مبينة أن هذا المهرجان فرصة حقيقية لتسويق منتج زيت الزيتون الفلسطيني من خلال النافذة التسويقية المباشرة وبيعه على سكان وزوار العقبة.
وبين المشارك محمد العياصرة أنه قدم من عجلون للمشاركة في المهرجان بعرض مجموعة من منتجات والده والتي تنوعت بين المخللات ومشتقات الألبان والزعتر والأعشاب الطبيعية، مؤكداً أن المهرجان ساهم في ترويج منتجات أسرته والتي غالبا من تفتقرها العقبة.
من جانبهم، وجد سكان وزوار العقبة في المهرجان التسويقي فرصة لشراء المنتوجات الريفية من الزيتون والزيت وكافة المواد التي تفتقر لها مدينة العقبة.
وقال بلال الخصاونة من سكان العقبة إنه انتظر إقامة هذا المهرجان بفارغ الصبر لما يقدمه من منتجات ريفية متعددة على رأسها زيت الزيتون عالي الجودة، خاصة وأن العقبة تفتقر للعديد من المنتجات المتوفرة في محافظات أخرى، ويضطر السكان قطع مسافات طويلة من أجل شرائها.
وبين أن المهرجان جمع بين تسويق منتجات المحافظات بالعقبة، وبين تسويق منتجات العقبة السياحية للزوار والمشاركين بالمهرجان.

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