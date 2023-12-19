كلابريو تفتتح موقعها السحابي للشرق الأوسط مع تحليل اتصالات العملاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--تمثل كلابريو ، الشركة الرائدة في مجال حلول إدارة القوى العاملة في الشرق الأوسط، علامة فارقة في التزامها تجاه المنطقة من خلال تقديم تحليلات اتصالات العملاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمقامة على بنية تحتية سحابية محليه في المنطقة. تم تصميم هذا العرض بشكل مفصل لتلبية المتطلبات المحددة لمراكز الاتصال في الشرق الأوسط، بما في ذلك دعم اللغة العربية، واستخدام تقنيات تخزين سحابيه محليه في دولة الإمارات العربية المتحدة.

بعد الاستحواذ على شركة تلي أوبتي السويدية في عام 2019، عززت كلابريو مكانتها كمزود رائد لخدمات إدارة القوى العاملة ومراكز الاتصال في الشرق الأوسط. أعطت الشركة الأولوية باستمرار لفهم الاحتياجات الإقليمية للمنطقة وطرح الحلول المناسبة لتلك المتطلبات. يتجاوز هذا الالتزام مجرد الدعم اللغوي، ويمتد ليشمل نهجًا شاملاً لمواجهة التحديات والمتطلبات الفريدة لعملائنا بالمنطقة وتقديم تجربة سلسة ومناسبة لثقافة للمستخدمين.

مع الكشف عن تحليلات اتصالات العملاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تتخذ كلابريو خطوة مهمه لتزويد مراكز الاتصال في الشرق الأوسط بأدوات تحليل مكالمات العملاء المتقدمة التي يقودها الذكاء الاصطناعي. والجدير بالذكر أن العديد من عملاء الشرق الأوسط قد تبنوا بالفعل حلول كلابريو المعتمدة على التكنولوجيا السحابية واستخدام التخزين السحابى من مناطق أخرى. يعزز إنشاء نسخة سحابية محلية في دولة الإمارات العربية المتحدة الالتزام بمتطلبات المؤسسات الخاصة بسيادة البيانات والخصوصية، مما يوفر منصة آمنة وموثوقة للعملاء الإقليميين.

تشمل الميزات الرئيسية لتحليلات اتصالات العملاء في الشرق الأوسط ما يلي:

1. تحويل المكالمات لنصوص باللغة العربية : توفر تحليل المكالمات من كلابريو نسخًا دقيقة للمكالمات باللغة العربية، مما يتيح لمراكز الاتصال الاستفادة من مجموعة شاملة من أدوات التحليل القائمة على الذكاء الاصطناعي للحصول على رؤى قابلة للتنفيذ من تفاعلات العملاء.

2. السحابة المحلية للشرق الأوسط : من خلال إنشاء مثيل سحابي في دولة الإمارات العربية المتحدة، تضمن كلابريو استضافة بيانات العملاء محليًا. يلبي هذا متطلبات سيادة البيانات ولوائح الخصوصية في الشرق الأوسط مع الحفاظ على فوائد الحل السحابي الحقيقي، مثل قابلية التوسع والأمان والتحسينات المستمرة للبرامج القائمة على الذكاء الاصطناعي.

3. رؤى متقدمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي : يمكن لعملاء مراكز الاتصال في الشرق الأوسط الآن الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة لتدريب الوكلاء لتحسين الأداء وتحقيق فهم أعمق لتفاعلات العملاء. يمكنهم تحديد الأنماط المعقدة في بيانات التفاعل، وتحليل إستراتيجيات المنافسين، واستخراج رؤى قيمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي حول متطلبات العملاء.

من المقرر أن تكون نسخة تحليل اتصالات العملاء في كلابريو للشرق الأوسط متاحة بشكل عام بعد شهر رمضان المبارك مباشرة، بدءًا من 9 أبريل 2024. يتماشى هذا التوقيت الإستراتيجي مع نمط زيادة الأعمال في المنطقة، مما يمكّن المؤسسات من دمج هذه الأداة القوية القائمة على الذكاء الاصطناعي بسلاسة في عملياتها.

قال“أولي دورنج"، نائب الرئيس الأول لشركة كلابريو إنترناشيونال: "تفخر كلابريو بتوسيع ريادتها في الشرق الأوسط من خلال تقديم تحليل اتصالات العملاء". "نعتقد أنه من خلال توفير دعم اللغة العربية وسحابة الشرق الأوسط المحلية، يمكننا تزويد مراكز الاتصال في المنطقة بالأدوات المتقدمة التي يحتاجونها لتعزيز أداء موظفين مراكز العملاء لديهم، وفهم سلوكيات العملاء، وتعزيز نجاح الأعمال بشكل عام".

حول كلابريو

كلابريو شريك موثوق به للعلامات التجارية الرائدة. تساعد مجموعة أداء القوى العاملة "كلابريو ون"، وهي الأساس الرقمي لمركز اتصال بالتركيز على العملاء، وإثراء وفهم تفاعلاتهم، وتمكين مركز الاتصال الخاص بك من التمثيل الأمثل لعلامتك التجارية. نعمل على تحسين أداء موظفين مراكز الاتصالات، وتجاوز توقعات العملاء، وتعزيز كفاءة القوى العاملة عن طريق ربط البيانات والتحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وإدارة القوى العاملة الآلية، والتدريب المخصص. يجمع "كلابريو ون" بين تحسين قطاعات القوى العاملة (WFO) وتمكين موظفين خدمة العملاء وحلول ذكاء الأعمال في مجموعة سحابية حقيقية ومتكاملة تمامًا متناسبة مع متطلبات العملاء والمؤسسات معاً.

كلابريو "وكلابريو ون" وشعار كلابريو هي علامات تجارية مسجلة أو علامات تجارية لشركة كلابريو، وجميع العلامات التجارية الأخرى المذكورة في هذه الوثيقة هي ملك لأصحابها.

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