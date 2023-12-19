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المراعي توقع عدد من مذكرات التفاهم بهدف توطين الوظائف عبر برامج التدريب والتوظيف

12/19/2023 2:23:00 PM
(MENAFN- AETOSWire)

وَقَّعَتْ شركة المراعي مذكرة تعاون مشترك مع كلاً من معهد الصناعات الغذائية، والهيئة العامة للنقل، والأكاديمية السعودية اللوجستية بهدف توطين الوظائف في قطاع الصناعات الغذائية عبر برامج التدريب والتأهيل المنتهي بالتوظيف. جاء ذلك على هامش المؤتمر الدولي الأول لسوق العمل، الذي نظمته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يومي 13 و14 ديسمبر 2023م بمركز الملك عبدالعزيز للمؤتمرات في الرياض .

وفي هذا السياق، قال فهد الدريس الرئيس التنفيذي للموارد البشرية بشركة المراعي: " إن هذه الاتفاقيات تأتي ضمن برنامج المراعي للمسؤولية الاجتماعية، لتحقيق التوطين في قطاع الصناعات الغذائية الذي يعد أحد أهم أولويات خطط المراعي الاستراتيجية، خصوصا أن الشركة تعد واحدة من أكبر بيئات العمل في المملكة، إذ يتجاوز عدد الموظفين السعوديين فيها أكثر من 9000 سعودي، بينهم أكثر من 900 موظفة سعودية".

وأضاف الدريس، أن الاتفاقيات الموقعة لتدريب و تأهيل الشباب تعد من ضمن منظومة المراعي المتكاملة من المبادرات والبرامج التدريبية والتأهيلية للكوادر البشرية الوطنية، لافتا إلى أن المراعي قدمت أكثر من نصف مليون ساعة تدريبية لموظفيها خلال العام 2022م، وهو ما رفع معدل احتفاظ الشركة بالموظفين إلى 90 % خلال نفس العام.

جديرُ بالذكر أن شركة المراعي تُعد أكبر شركة ألبان متكاملة رأسيًا في العالم، وأكبر منتج وموزع للأغذية والمشروبات في الشرق الأوسط، وحصدت العديد من الجوائز في مجال احترافية بيئات الأعمال، ومنها حصول الشركة على المرتبة الثالثة ضمن تصنيف“لينكدإن” لأفضل 15 جهة عمل في تحقيق التطور الوظيفي للمهنيين بالمملكة العربية السعودية لعام 2022.


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