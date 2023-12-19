مركز التسوق سنترال بوكيت يعدّ مجموعة من العروض والمفاجآت بمناسبة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة 2024

(MENAFN
- AETOSWire)
يدعو مركز "سنترال بوكيت" التجاري، وهو وجهة عالمية للفخامة وأسلوب الحياة، الجميع للاحتفال بعيد الميلاد ورأس السنة الجديدة 2024 في إطار حملة الاحتفال الكبير لعام 2024. بالتعاون مع شركة "ذا بوكيمون كومباني" شركة ألعاب الفيديو الدولية الشهيرة، سيقدّم "سنترال بوكيت" شخصية بوكيمون اللطيفة للغاية والمحبوبة في جميع أنحاء العالم، إلى جميع محبيها المحليين والأجانب. وسوف يتمّ إطلاق هذه الحملة الخاصة رسمياً بموكب لـشخصيات "بيكاتشو" المحبوبة إلى جانب شجرة ميلادية عملاقةـ للمرة الأولى في تايلاند.
ولمتعة المتسوّقين من زوار المركز التجاري خلال شهر ديسمبر الحالي، أعدّ "سنترال بوكيت" مجموعة متنوّعة من الأنشطة الخاصة. استمتعوا بـ"مفاجأة اليوم"، واحصلوا على حلوى غزل البنات المجانية تقدّم لأطفالنا الصغار، وهي هدية خاصة حلوة المذاق ورقيقة من "سنترال بوكيت". اصطحبوا أطفالكم للاستمتاع بهذه الحلوى أيام السبت والأحد من كل أسبوع طوال شهر ديسمبر. لا تفوتوا الاستماع إلى أناشيد عيد الميلاد التي يحبها الجميع، والتي ستنشدها فرقة من شخصيات بابا نويل، تنشر البهجة والمتعة خلال أدائها للأغاني الجميلة والدافئة. أما النبأ السار فهو عودة مهرجان الفرح من جديد، من خلال برنامج عزف الموسيقى الحي "كريسماس لايف ميوزيك". احتفلوا بعيد الميلاد في أجواء فاخرة وراقية، واستمتعوا بالموسيقى التي تبعث البهجة في النفوس. كذلك، ستكون فرقة عيد الميلاد بانتظاركم، وسترافق سانتا كلوز خلال زيارته المدينة! وستساهم فرقة شخصيات "سانتا" بنشر السعادة في جميع أرجاء مركز "سنترال بوكيت" التجاري. وأخيرًا، يمكنكم المشاركة في ورشة عمل تتيح لكم تعلّم إعداد الحلوى، وهو نشاط خاص بموسم عيد الميلاد مع الشيف سيباستيان، الفائز بمسابقة "الشيف الحديدي تايلاند" (IRON CHEF Thailand)، الذي سيعلّمكم كيفية صنع كعكة بالفانيليا.
علاوة على ذلك، يقدم "سنترال بوكيت" عروضًا ترويجية خاصة حصريًا للسياح الأجانب طوال الفترة الممتدة من 23 ديسمبر إلى 24 يناير، تتضمّن ما يلي:
مجاناً! احصلوا على حزمة الخصومات السياحية الترحيبية تصل قيمتها إلى 10,000 بات تايلاندي.
احصلوا على قسيمة هدايا بقيمة 100 بات تايلاندي مع كل عملية شراء تتجاوز قيمتها 2500 بات تايلاندي لكل إيصال.
استفيدوا من الفرصة للحصول على سعر خاص عند الشراء من مجموعة العطلات السعيدة "Happy Holiday Collections" التي تتضمن الوسادة - البطانية (اثنين في واحد) والأكواب ومجموعات حقائب السفر وسلاسل المفاتيح بطبعة شخصية "بوكيمون". نرجو منكم زيارة شباك العروضات الترويجية للاطلاع على معلومات إضافية حول الأسعار.
احصلوا على خصومات حصرية مخصّصة لمستخدمي "جراب" برمز خصم حصري يصل إلى 25 بالمائة عند الذهاب إلى مراكز التسوق المركزية المشاركة.
احصلوا على سروال الفيل التقليدي الشهير مع كل عملية شراء تتجاوز قيمتها 5000 بات تايلاندي في مركز التسوق.
احصلوا على قسيمة هدايا مجانية من متجر "إتش آند إم" بقيمة 100 بات تايلاندي عند حجز أي مكان إقامة في بوكيت عبر شركة "أجودا". تطبق الشروط والأحكام.
يضم مركز "سنترال بوكيت" مجموعة واسعة من العلامات التجارية العالمية الفاخرة على غرار "ألكسندر ماكوين"، و"بالينسياغا"، و"إرمنيجيلدو زينيا"، و"غوتشي"، و"هيرميس"، و"لويس فويتون"، و"سان لوران". حصريًا لهذا الموسم، أطلقت علامة "لويس فيتون" متجرًا مؤقتًا في "سنترال بوكيت". يتميز المتجر المؤقت بتصميمه المستوحى من قصة رقعة الشطرنج أو الداما، وهو النمط الكلاسيكي الذي تميزت به علامة "لويس فوتون" التجارية، والذي ابتكره لويس فيتون وابنه جورج في عام 1888، والذي لطالما كان جزءًا من أساسياً في تصميم المنتجات والمفاهيم المبتكرة التي تقدمها الدار. يمكنكم شراء ما يحلو لكم من ملابس وأحذية وحقائب وأكسسوارات للرجال من متجر "لويس فيتون" المؤقت الموجود في الطابق الأول من مركز "سنترال بوكيت" التجاري، والذي يستمر لغاية 31 مارس 2024.
وبفضل احتوائه على أكثر من 500 علامة تجارية شهيرة للأزياء والموضة ومتاجر أسلوب الحياة تضمّ علامات تجارية محلية وعالمية تغطي جميع الفئات، سيتمكن المتسوقون الأجانب من العثور على ما يحلو لهم في "سنترال بوكيت".
يقع "سنترال بوكيت" في وسط بوكيت، وهي واحدة من أشهر المدن الشاطئية في العالم، ويستعد للترحيب بالزوّار المحليين والأجانب على السواء في موسم الأعياد. وفي نهاية العام، كونوا على الموعد ولا تفوتوا برنامج العد التنازلي للترحيب بالعام الجديد في مدينة بوكيت في مركز تسوق "سنترال بوكيت" عشية 31 ديسمبر 2023.
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