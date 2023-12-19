مركز التسوق سنترال بوكيت يعدّ مجموعة من العروض والمفاجآت بمناسبة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة 2024

يدعو مركز "سنترال بوكيت" التجاري، وهو وجهة عالمية للفخامة وأسلوب الحياة، الجميع للاحتفال بعيد الميلاد ورأس السنة الجديدة 2024 في إطار حملة الاحتفال الكبير لعام 2024. بالتعاون مع شركة "ذا بوكيمون كومباني" شركة ألعاب الفيديو الدولية الشهيرة، سيقدّم "سنترال بوكيت" شخصية بوكيمون اللطيفة للغاية والمحبوبة في جميع أنحاء العالم، إلى جميع محبيها المحليين والأجانب. وسوف يتمّ إطلاق هذه الحملة الخاصة رسمياً بموكب لـشخصيات "بيكاتشو" المحبوبة إلى جانب شجرة ميلادية عملاقةـ للمرة الأولى في تايلاند.

ولمتعة المتسوّقين من زوار المركز التجاري خلال شهر ديسمبر الحالي، أعدّ "سنترال بوكيت" مجموعة متنوّعة من الأنشطة الخاصة. استمتعوا بـ"مفاجأة اليوم"، واحصلوا على حلوى غزل البنات المجانية تقدّم لأطفالنا الصغار، وهي هدية خاصة حلوة المذاق ورقيقة من "سنترال بوكيت". اصطحبوا أطفالكم للاستمتاع بهذه الحلوى أيام السبت والأحد من كل أسبوع طوال شهر ديسمبر. لا تفوتوا الاستماع إلى أناشيد عيد الميلاد التي يحبها الجميع، والتي ستنشدها فرقة من شخصيات بابا نويل، تنشر البهجة والمتعة خلال أدائها للأغاني الجميلة والدافئة. أما النبأ السار فهو عودة مهرجان الفرح من جديد، من خلال برنامج عزف الموسيقى الحي "كريسماس لايف ميوزيك". احتفلوا بعيد الميلاد في أجواء فاخرة وراقية، واستمتعوا بالموسيقى التي تبعث البهجة في النفوس. كذلك، ستكون فرقة عيد الميلاد بانتظاركم، وسترافق سانتا كلوز خلال زيارته المدينة! وستساهم فرقة شخصيات "سانتا" بنشر السعادة في جميع أرجاء مركز "سنترال بوكيت" التجاري. وأخيرًا، يمكنكم المشاركة في ورشة عمل تتيح لكم تعلّم إعداد الحلوى، وهو نشاط خاص بموسم عيد الميلاد مع الشيف سيباستيان، الفائز بمسابقة "الشيف الحديدي تايلاند" (IRON CHEF Thailand)، الذي سيعلّمكم كيفية صنع كعكة بالفانيليا.

علاوة على ذلك، يقدم "سنترال بوكيت" عروضًا ترويجية خاصة حصريًا للسياح الأجانب طوال الفترة الممتدة من 23 ديسمبر إلى 24 يناير، تتضمّن ما يلي:

مجاناً! احصلوا على حزمة الخصومات السياحية الترحيبية تصل قيمتها إلى 10,000 بات تايلاندي.

احصلوا على قسيمة هدايا بقيمة 100 بات تايلاندي مع كل عملية شراء تتجاوز قيمتها 2500 بات تايلاندي لكل إيصال.

استفيدوا من الفرصة للحصول على سعر خاص عند الشراء من مجموعة العطلات السعيدة "Happy Holiday Collections" التي تتضمن الوسادة - البطانية (اثنين في واحد) والأكواب ومجموعات حقائب السفر وسلاسل المفاتيح بطبعة شخصية "بوكيمون". نرجو منكم زيارة شباك العروضات الترويجية للاطلاع على معلومات إضافية حول الأسعار.

احصلوا على خصومات حصرية مخصّصة لمستخدمي "جراب" برمز خصم حصري يصل إلى 25 بالمائة عند الذهاب إلى مراكز التسوق المركزية المشاركة.

احصلوا على سروال الفيل التقليدي الشهير مع كل عملية شراء تتجاوز قيمتها 5000 بات تايلاندي في مركز التسوق.

احصلوا على قسيمة هدايا مجانية من متجر "إتش آند إم" بقيمة 100 بات تايلاندي عند حجز أي مكان إقامة في بوكيت عبر شركة "أجودا". تطبق الشروط والأحكام.

يضم مركز "سنترال بوكيت" مجموعة واسعة من العلامات التجارية العالمية الفاخرة على غرار "ألكسندر ماكوين"، و"بالينسياغا"، و"إرمنيجيلدو زينيا"، و"غوتشي"، و"هيرميس"، و"لويس فويتون"، و"سان لوران". حصريًا لهذا الموسم، أطلقت علامة "لويس فيتون" متجرًا مؤقتًا في "سنترال بوكيت". يتميز المتجر المؤقت بتصميمه المستوحى من قصة رقعة الشطرنج أو الداما، وهو النمط الكلاسيكي الذي تميزت به علامة "لويس فوتون" التجارية، والذي ابتكره لويس فيتون وابنه جورج في عام 1888، والذي لطالما كان جزءًا من أساسياً في تصميم المنتجات والمفاهيم المبتكرة التي تقدمها الدار. يمكنكم شراء ما يحلو لكم من ملابس وأحذية وحقائب وأكسسوارات للرجال من متجر "لويس فيتون" المؤقت الموجود في الطابق الأول من مركز "سنترال بوكيت" التجاري، والذي يستمر لغاية 31 مارس 2024.

وبفضل احتوائه على أكثر من 500 علامة تجارية شهيرة للأزياء والموضة ومتاجر أسلوب الحياة تضمّ علامات تجارية محلية وعالمية تغطي جميع الفئات، سيتمكن المتسوقون الأجانب من العثور على ما يحلو لهم في "سنترال بوكيت".

يقع "سنترال بوكيت" في وسط بوكيت، وهي واحدة من أشهر المدن الشاطئية في العالم، ويستعد للترحيب بالزوّار المحليين والأجانب على السواء في موسم الأعياد. وفي نهاية العام، كونوا على الموعد ولا تفوتوا برنامج العد التنازلي للترحيب بالعام الجديد في مدينة بوكيت في مركز تسوق "سنترال بوكيت" عشية 31 ديسمبر 2023.