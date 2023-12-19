شركتا Verisilicon وgoogle تتعاونان في مشروع Open Se Cura المفتوح المصدر

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم VeriSilicon (‎688521) تعاونها مع شركة Google في إطار دعم مشروع Open Se Cura الذي تم إطلاقه مؤخرًا، والذي هو عبارة عن إطار عمل مفتوح المصدر يتألف من أدوات التصميم ومكتبات IP، بغية تسريع وتيرة تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي آمنة ومتطورة قوامها الشفافية والفعالية. كما تلعب شركة VeriSilicon دورًا محوريًا في بناء البنية التحتية للمشروع مساهمةً في هذا الصدد بخبرتها في توفير IPs متنوعة وتصميم السيليكون المنخفض الطاقة وحزمة دعم اللوحة (BSP) والتسويق.

جرى تزويد مشروع Open Se Cura بنظام استشعار وتصور محيطي مفتوح المصدر وآمن ومنخفض الطاقة يعتمد على RISC-V ISA، بما في ذلك إدارة النظام والتعلم الآلي ووظائف جذر الثقة في الأجهزة، وفي إطار تيسير عملية التصنيع، قدمت VeriSilicon منصة أجهزة تخدم المشروع، بما في ذلك تصميم SoC والتصميم المادي والتحقق من FPGA وتصميم اللوحة وخدمة إنتاج الرقاقات، إضافةً إلى توفيرنا ISP IP مفتوح المصدر لهذا المشروع. وهذا من شأنه تمكين المطورين من التركيز على سيناريوهات تطبيقية معينة وإجراء أبحاث فعالة وتطوير أنظمة ذكاء اصطناعي ذات صلة والتحقق منها بناءً على النظام الأساسي للأجهزة.

صرح Wayne Dai، رئيس مجلس الإدارة والرئيس والمدير التنفيذي لشركة VeriSilicon، قائلاً: "ينتج العالم الرقمي كمية هائلة من البيانات يوميًا تتطلب معالجتها قدرًا كبيرًا من قوة حوسبة الذكاء الاصطناعي بدون الإخلال بمتطلبات الأمن والخصوصية العالية، إذ ينطوي الأمر على الكثير من البيانات الشخصية." "تسر شركة VeriSilicon المشاركة في مشروع Open Se Cura الذي تشرف عليه شركة Google متعهدةً بالمساهمة في تعزيز النشر الآمن والموفر للطاقة لأنظمة الذكاء الاصطناعي الموزعة المتطورة مع مواصلة الوفاء بالتزامنا باستخدام منصات الأجهزة المفتوحة بغية تيسير تطوير منظومة برمجيات مفتوحة المصدر."

نبذة عن VeriSilicon

تلتزم شركة VeriSilicon بتزويد العملاء بخدمات تعتمد على السيليكون مخصصة وقائمة على المنصة وشاملة ومتكاملة وخدمات ترخيص IP لأشباه الموصلات التي تقوم على IP لأشباه الموصلات الداخلية. لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة:

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.