شركتا Verisilicon وgoogle تتعاونان في مشروع Open Se Cura المفتوح المصدر

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم VeriSilicon (688521) تعاونها مع شركة Google في إطار دعم مشروع Open Se Cura الذي تم إطلاقه مؤخرًا، والذي هو عبارة عن إطار عمل مفتوح المصدر يتألف من أدوات التصميم ومكتبات IP، بغية تسريع وتيرة تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي آمنة ومتطورة قوامها الشفافية والفعالية. كما تلعب شركة VeriSilicon دورًا محوريًا في بناء البنية التحتية للمشروع مساهمةً في هذا الصدد بخبرتها في توفير IPs متنوعة وتصميم السيليكون المنخفض الطاقة وحزمة دعم اللوحة (BSP) والتسويق.
جرى تزويد مشروع Open Se Cura بنظام استشعار وتصور محيطي مفتوح المصدر وآمن ومنخفض الطاقة يعتمد على RISC-V ISA، بما في ذلك إدارة النظام والتعلم الآلي ووظائف جذر الثقة في الأجهزة، وفي إطار تيسير عملية التصنيع، قدمت VeriSilicon منصة أجهزة تخدم المشروع، بما في ذلك تصميم SoC والتصميم المادي والتحقق من FPGA وتصميم اللوحة وخدمة إنتاج الرقاقات، إضافةً إلى توفيرنا ISP IP مفتوح المصدر لهذا المشروع. وهذا من شأنه تمكين المطورين من التركيز على سيناريوهات تطبيقية معينة وإجراء أبحاث فعالة وتطوير أنظمة ذكاء اصطناعي ذات صلة والتحقق منها بناءً على النظام الأساسي للأجهزة.
صرح Wayne Dai، رئيس مجلس الإدارة والرئيس والمدير التنفيذي لشركة VeriSilicon، قائلاً: "ينتج العالم الرقمي كمية هائلة من البيانات يوميًا تتطلب معالجتها قدرًا كبيرًا من قوة حوسبة الذكاء الاصطناعي بدون الإخلال بمتطلبات الأمن والخصوصية العالية، إذ ينطوي الأمر على الكثير من البيانات الشخصية." "تسر شركة VeriSilicon المشاركة في مشروع Open Se Cura الذي تشرف عليه شركة Google متعهدةً بالمساهمة في تعزيز النشر الآمن والموفر للطاقة لأنظمة الذكاء الاصطناعي الموزعة المتطورة مع مواصلة الوفاء بالتزامنا باستخدام منصات الأجهزة المفتوحة بغية تيسير تطوير منظومة برمجيات مفتوحة المصدر."
نبذة عن VeriSilicon
تلتزم شركة VeriSilicon بتزويد العملاء بخدمات تعتمد على السيليكون مخصصة وقائمة على المنصة وشاملة ومتكاملة وخدمات ترخيص IP لأشباه الموصلات التي تقوم على IP لأشباه الموصلات الداخلية. لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة:
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