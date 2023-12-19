تعيين Atlas لـ Jim Mccoy رئيسًا تنفيذيًا جديدًا لتعزيز الشراكات المؤسسية العالمية

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE ) --قامت Atlas ، الشركة الرائدة في النموذج المباشر لخدمات أصحاب العمل المسجلين (EOR)، بتعيين Jim McCoy صاحب الخبرة العريضة في صناعة رأس المال البشري رئيسًا تنفيذيًا جديدًا لها. يخلف McCoy الرئيس التنفيذي السابق Rick Hammell، الذي يظل المساهم الأكبر في شركة Atlas ورئيس مجلس الإدارة.
في ظل التوجيه الاستراتيجي الذي يقدمه Jim، ستواصل Atlas إحداث تأثير عالمي من خلال منصتها وحلولها التكنولوجية على مستوى المؤسسات، الأمر الذي يتيح للشركات التوسع في أكثر من 160 دولة بسرعة وعلى نحو متوافق. سيؤدي مجهود فريق الخبراء التابع لشركة Atlas إلى جانب الابتكارات المستمرة إلى تغيير مستقبل العمل من خلال مساعدة الشركات في نشر قوة عاملة عالمية من دون الحاجة إلى كيان محلي أو الاستعانة بالعديد من موفري الخدمات الخارجيين.
قال Rick Hammell، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة Atlas: "تميز Jim طوال مسيرته المهنية بقدرة بارعة على إحداث التغيير بدوره القيادي. إن خبرته في خدمة العملاء الدوليين وبراعته في بناء حلول قابلة للتطوير وفعالة للمؤسسات، مع الاستمرار في إعطاء الأولوية لتجربة المستخدم المحلية، هي بالضبط ما يجعله الفرس الرابح في شركة Atlas. فهو يفهم مهمتنا، ومعرفته واسعة بشأن ما تحتاج إليه المنظمات الحديثة للحفاظ على المواهب وتحقيق النمو بأبعاد تجتاز الحدود. إن هذه حقبة جديدة لشركة Atlas، وأنا واثق من أن قيادة Jim وخبرته ستؤديان إلى ابتكارات ونجاحات عظيمة لموظفينا وعملائنا."
يستند Jim إلى أكثر من 20 عامًا من الخبرة القيادية العالمية في إدارته لـ Atlas. وقبل انضمام McCoy إلى Atlas، أمضى 14 عامًا في ManpowerGroup، حيث نما وقاد أكبر مزود لخدمات الاستعانة بمصادر خارجية للتوظيف من حيث الإيرادات، وقام بزيادة نشر الأعمال إلى 56 دولة وإدارة أكثر من 250 ألف وظيفة لعملائه سنويًا. وفي الآونة الأخيرة، تولى قيادة مبيعات المؤسسات لشركة ManpowerGroup في أمريكا الشمالية، حيث كان فريقه مسؤولاً عن أكبر 350 مشاركة للعملاء في المنطقة.
قال Jim McCoy، الرئيس التنفيذي لشركة Atlas: "يسعدني الانضمام إلى فريق من قادة HXM ومحللي المشكلات الذين يجتازون القيود والحدود، ويغيرون شكل القوى العاملة على مستوى العالم. على مر السنين، أحدث Rick Hammell ثورة في مستقبل العمل من خلال تحويل شركة Atlas إلى شركة رائدة عالميًا. وبصفتي الرئيس التنفيذي الجديد لشركة Atlas، أهدف إلى ضمان بقاء Atlas رائدة، مستمرة في تخطى الحدود وتعزيز بيئات العمل الإيجابية. وسنعمل معًا على استكشاف الفرص والابتكارات الجديدة لتقديم المزيد من الخدمات لعملائنا في جميع أنحاء العالم."
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معلومات عن Atlas
باعتبارها أكبر صاحب عمل مسجل (EOR) مباشر، تركز منصة التكنولوجيا الخاصة بشركة Atlas على تجربة العمل التي تحترم الإنسانية، لكل من صاحب العمل والموظف. وبدعم من خبراء الصناعة، توفر Atlas حلول القوى العاملة المرنة التي تمكن الشركات من التوسع عبر الحدود، وضم المواهب، وإدارة الامتثال، ودفع أجور القوى العاملة العالمية لديها بشكل مستقل من دون الحاجة إلى كيان محلي أو عدة موفري خدمات خارجيين.
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