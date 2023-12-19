تعيين Atlas لـ Jim Mccoy رئيسًا تنفيذيًا جديدًا لتعزيز الشراكات المؤسسية العالمية

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE ) --قامت Atlas ، الشركة الرائدة في النموذج المباشر لخدمات أصحاب العمل المسجلين (EOR)، بتعيين Jim McCoy صاحب الخبرة العريضة في صناعة رأس المال البشري رئيسًا تنفيذيًا جديدًا لها. يخلف McCoy الرئيس التنفيذي السابق Rick Hammell، الذي يظل المساهم الأكبر في شركة Atlas ورئيس مجلس الإدارة.

في ظل التوجيه الاستراتيجي الذي يقدمه Jim، ستواصل Atlas إحداث تأثير عالمي من خلال منصتها وحلولها التكنولوجية على مستوى المؤسسات، الأمر الذي يتيح للشركات التوسع في أكثر من 160 دولة بسرعة وعلى نحو متوافق. سيؤدي مجهود فريق الخبراء التابع لشركة Atlas إلى جانب الابتكارات المستمرة إلى تغيير مستقبل العمل من خلال مساعدة الشركات في نشر قوة عاملة عالمية من دون الحاجة إلى كيان محلي أو الاستعانة بالعديد من موفري الخدمات الخارجيين.

قال Rick Hammell، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة Atlas: "تميز Jim طوال مسيرته المهنية بقدرة بارعة على إحداث التغيير بدوره القيادي. إن خبرته في خدمة العملاء الدوليين وبراعته في بناء حلول قابلة للتطوير وفعالة للمؤسسات، مع الاستمرار في إعطاء الأولوية لتجربة المستخدم المحلية، هي بالضبط ما يجعله الفرس الرابح في شركة Atlas. فهو يفهم مهمتنا، ومعرفته واسعة بشأن ما تحتاج إليه المنظمات الحديثة للحفاظ على المواهب وتحقيق النمو بأبعاد تجتاز الحدود. إن هذه حقبة جديدة لشركة Atlas، وأنا واثق من أن قيادة Jim وخبرته ستؤديان إلى ابتكارات ونجاحات عظيمة لموظفينا وعملائنا."

يستند Jim إلى أكثر من 20 عامًا من الخبرة القيادية العالمية في إدارته لـ Atlas. وقبل انضمام McCoy إلى Atlas، أمضى 14 عامًا في ManpowerGroup، حيث نما وقاد أكبر مزود لخدمات الاستعانة بمصادر خارجية للتوظيف من حيث الإيرادات، وقام بزيادة نشر الأعمال إلى 56 دولة وإدارة أكثر من 250 ألف وظيفة لعملائه سنويًا. وفي الآونة الأخيرة، تولى قيادة مبيعات المؤسسات لشركة ManpowerGroup في أمريكا الشمالية، حيث كان فريقه مسؤولاً عن أكبر 350 مشاركة للعملاء في المنطقة.

قال Jim McCoy، الرئيس التنفيذي لشركة Atlas: "يسعدني الانضمام إلى فريق من قادة HXM ومحللي المشكلات الذين يجتازون القيود والحدود، ويغيرون شكل القوى العاملة على مستوى العالم. على مر السنين، أحدث Rick Hammell ثورة في مستقبل العمل من خلال تحويل شركة Atlas إلى شركة رائدة عالميًا. وبصفتي الرئيس التنفيذي الجديد لشركة Atlas، أهدف إلى ضمان بقاء Atlas رائدة، مستمرة في تخطى الحدود وتعزيز بيئات العمل الإيجابية. وسنعمل معًا على استكشاف الفرص والابتكارات الجديدة لتقديم المزيد من الخدمات لعملائنا في جميع أنحاء العالم."

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معلومات عن Atlas

باعتبارها أكبر صاحب عمل مسجل (EOR) مباشر، تركز منصة التكنولوجيا الخاصة بشركة Atlas على تجربة العمل التي تحترم الإنسانية، لكل من صاحب العمل والموظف. وبدعم من خبراء الصناعة، توفر Atlas حلول القوى العاملة المرنة التي تمكن الشركات من التوسع عبر الحدود، وضم المواهب، وإدارة الامتثال، ودفع أجور القوى العاملة العالمية لديها بشكل مستقل من دون الحاجة إلى كيان محلي أو عدة موفري خدمات خارجيين.

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