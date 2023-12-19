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8 نصائح لتواصل صحي مع الأقارب

12/19/2023 2:20:35 PM
(MENAFN- Al Watan) يعزز التواصل الإيجابي والصحي مع الأقارب القيم الأسرية واستقرارها، ونبذ الخلافات، ويدعم تشكيل أجواء صحية.
وتتمثل أبرز نصائح التواصل الإيجابي مع الأقارب في:
نقل القيم والتقاليد الأسرية من جيل إلى آخر.
تعزيز الشعور بالانتماء والهوية الأسرية المشتركة.
تعزيز التعاون والدعم بين أفراد الأسرة.
التعرض لنماذج إيجابية من القيم الأخلاقية.
احترام آراء ومعتقدات الأقارب.
المبادرة في بدء المحادثات والاهتمام.
التعامل مع الخلافات بشكل بناء.
التهنئة بإنجازات الأقارب، وإظهار الدعم والفخر.

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