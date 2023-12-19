8 نصائح لتواصل صحي مع الأقارب

(MENAFN
- Al Watan) يعزز التواصل الإيجابي والصحي مع الأقارب القيم الأسرية واستقرارها، ونبذ الخلافات، ويدعم تشكيل أجواء صحية.
وتتمثل أبرز نصائح التواصل الإيجابي مع الأقارب في:
نقل القيم والتقاليد الأسرية من جيل إلى آخر.
تعزيز الشعور بالانتماء والهوية الأسرية المشتركة.
تعزيز التعاون والدعم بين أفراد الأسرة.
التعرض لنماذج إيجابية من القيم الأخلاقية.
احترام آراء ومعتقدات الأقارب.
المبادرة في بدء المحادثات والاهتمام.
التعامل مع الخلافات بشكل بناء.
التهنئة بإنجازات الأقارب، وإظهار الدعم والفخر.
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