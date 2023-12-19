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8 جهات تدعم مستقبل ذوي الإعاقة

12/19/2023 2:20:35 PM
(MENAFN- Al Watan) استنفرت 8 جهات في منطقة جازان ممثلة في: فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والأمانة، والتعليم، والهلال الأحمر، وحرس الحدود، والصحة، وجمعيات التطوع، ومركز بادغيش للرعاية والتأهيل، جهودها في رسم الفرحة والبسمة على محيا ذوي الإعاقة، ورسم مستقبلهم من خلال تمكينهم ودمجهم في المجتمع، وإعلان المشاركة في البرامج والفعاليات المنفذة احتفاء بيومهم العالمي، الخميس المقبل.
سباق ماراثون
ينفذ مركز بادغيش للرعاية والتأهيل سباق ماراثون، وفعاليات ((نحن كالآخرين))، بحضور مدير عام فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بجازان المهندس أحمد القنفذي، في الكورنيش الشمالي، إلى جانب تخصيص أركان توعوية وثقافية، وتنفيذ هوايات متنوعة بمشاركة ذوي الإعاقة من مختلف الفئات العمرية.
يوم عالمي
يصادف اليوم العالمي لذوي الإعاقة شهر ديسمبر من كل عام، وهو يوم عالمي خُصص من قبل الأمم المتحدة منذ عام 1992 لدعم ذوي الإعاقة، وزيادة المفهوم الاجتماعي لقضاياهم، من أجل ضمان حقوقهم، وتلعب المملكة دورا محوريا في رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكينهم من المشاركة الشاملة والفاعلة في المجتمع، وتوفير الدعم الكامل لهذه الفئة، وتمكينها من تحقيق طموحاتها نحو المستقبل.
5 أهداف
أكد رئيس مجلس إدارة مراكز بادغيش للرعاية والتأهيل بجازان الدكتور محمد سالم بادغيش لـ((الوطن))، أن هذه البرامج تأتي لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وضماناً لحصولهم على حقوقهم الاجتماعية، وتقديم وتوفير الخدمات التربوية والتعليمية والتأهيلية، من خلال كوادر المركز المتخصصة، وإعداد البرامج الفردية مع إمكانات وقدرات كل شخص من ذوي الإعاقة، مشيرا إلى أن المركز ينفذ الفعاليات من خلال أدواره التكاملية المجتمعية، ورفع شعار ((نحن كالآخرين))، في عامه الخامس، والتي تهدف إلى إزالة الحواجز أمام هذه الفئة، وتمكينهم الشامل في المجتمع دون تمييز، وتعزيز استقلاليتهم، ومشاركتهم في الأشطة المختلفة، وإشراكهم في جوانب الحياة والتنمية بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

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