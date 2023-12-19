8 جهات تدعم مستقبل ذوي الإعاقة

(MENAFN
- Al Watan) استنفرت 8 جهات في منطقة جازان ممثلة في: فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والأمانة، والتعليم، والهلال الأحمر، وحرس الحدود، والصحة، وجمعيات التطوع، ومركز بادغيش للرعاية والتأهيل، جهودها في رسم الفرحة والبسمة على محيا ذوي الإعاقة، ورسم مستقبلهم من خلال تمكينهم ودمجهم في المجتمع، وإعلان المشاركة في البرامج والفعاليات المنفذة احتفاء بيومهم العالمي، الخميس المقبل.
سباق ماراثون
ينفذ مركز بادغيش للرعاية والتأهيل سباق ماراثون، وفعاليات ((نحن كالآخرين))، بحضور مدير عام فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بجازان المهندس أحمد القنفذي، في الكورنيش الشمالي، إلى جانب تخصيص أركان توعوية وثقافية، وتنفيذ هوايات متنوعة بمشاركة ذوي الإعاقة من مختلف الفئات العمرية.
يوم عالمي
يصادف اليوم العالمي لذوي الإعاقة شهر ديسمبر من كل عام، وهو يوم عالمي خُصص من قبل الأمم المتحدة منذ عام 1992 لدعم ذوي الإعاقة، وزيادة المفهوم الاجتماعي لقضاياهم، من أجل ضمان حقوقهم، وتلعب المملكة دورا محوريا في رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكينهم من المشاركة الشاملة والفاعلة في المجتمع، وتوفير الدعم الكامل لهذه الفئة، وتمكينها من تحقيق طموحاتها نحو المستقبل.
5 أهداف
أكد رئيس مجلس إدارة مراكز بادغيش للرعاية والتأهيل بجازان الدكتور محمد سالم بادغيش لـ((الوطن))، أن هذه البرامج تأتي لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وضماناً لحصولهم على حقوقهم الاجتماعية، وتقديم وتوفير الخدمات التربوية والتعليمية والتأهيلية، من خلال كوادر المركز المتخصصة، وإعداد البرامج الفردية مع إمكانات وقدرات كل شخص من ذوي الإعاقة، مشيرا إلى أن المركز ينفذ الفعاليات من خلال أدواره التكاملية المجتمعية، ورفع شعار ((نحن كالآخرين))، في عامه الخامس، والتي تهدف إلى إزالة الحواجز أمام هذه الفئة، وتمكينهم الشامل في المجتمع دون تمييز، وتعزيز استقلاليتهم، ومشاركتهم في الأشطة المختلفة، وإشراكهم في جوانب الحياة والتنمية بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.
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