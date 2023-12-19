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محتوى حساس

12/19/2023 2:20:34 PM
(MENAFN- Al Watan) تحول توجه منصة ((إكس)) بصورة لافته، كما هو بادٍ للعيان، وتغير مسارها عندما كانت قبل تغيير اسمها ((تويتر))، فلم تعد بالمنصة المناسبة للتصفح والإطلاع واستقصاء المعلومة؛ لاحتوائها الكثير من المحاذير المسيئة للدين والمخلة بالأدب، تحول سلبي مع كل أسف.
ويبدو أن تغيير الاسم وتغيير المسؤول عنها -المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لها- أدى كذلك إلى تغيرات جذرية في المضمون والمحتوى، بحيث أصبح المتصفح للمنصة يعتريه شيء من التشنجات وانفصام الشخصية، جراء ما ينشر ويتداول فيها من مشاهد العنف ومعلومات متناقضة ومتضاربة، ومنشورات أخرى غير لائقة، شديدة الحساسية، لا تصلح للنشر البتة، غير إنها تستفز مشاعر المتصفح، مع ذلك تنشر تلك المقاطع بصورة مكثفة، وعلى نمط فاضح، بحثًا عن الأرباح أو بحثًا عن عدد كبير من التعليقات واللايكات.
بطبيعة الحال سوف يترتب على ذلك إصابة المرء بحالة من الضيق، يعرضه للاكتئاب المفاجئ، خاصة إذا ما علمنا أن شريحة كبيرة من أبنائنا الطلاب والطالبات هم عرضة لذلك بحكم تعاملهم مع المنصة التي يقضون فيها وقتًا ويبذلون جهدًا مستفيضًا، وهم مشدودي الأعصاب، في سبيل تحصيلهم العلمي، ثم إن التنويه بوجود محتوى حساس على بعض المنشورات في المنصة ليس مبررًا ولا باعثًا لعرضها ونشرها.. فالله المستعان.

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