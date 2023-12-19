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هل اختبار القدرات وسيلة لاكتشاف المواهب أم لتدمير الأحلام؟

12/19/2023 2:20:34 PM
(MENAFN- Al Watan) للمرة الثانية بعد بضع سنين أكتب عن هذا الموضوع المؤرق. وقبل أن أبدأ، فلعلي أبدأ بالقصة الواقعية الآتية والتي لو وقفت عندها فقط لاكتفيت بما أريد أن يصل من رسالة: يذكر أن شاب أمريكي عرف عنه انخفاض مستواه في التعليم العام وبالذات في المرحلة الثانوية، لكنه بعد سؤال وربما إلحاح من أمه عن مدى رغبته في التقدم لامتحان القبول في الجامعات المعروف بـ SAT، أكد الشاب لأمه أنه سوف يدخل الامتحان، وفعلا دخل الامتحان وجاءت النتيجة مفاجئة له ولأمه، حتى أمه سألته إن كان غش في الامتحان، لكنه أكد أنه لم يفعل. فلقد حصل 1450 من 1600، وهي نتيجة يصعب على غالبية الطلبة الحصول عليها. وبهذا استطاع أن يدخل الجامعة (جامعة فرنكلن بيرز)، وبدأ يغير من عاداته التي كان يتميز بها أثناء تكاسله أو عدم مبالاته بكثير من الأمور، فلم يعد يخرج مع صحبته القديمة فقرر الاجتهاد في دراسته الجامعية، أي أصبح يفكر بعقلية طالب متفوق حصل على 1450 درجة من 1600 درجة. هذا الشاب تخرج ونشط في حياته حتى أصبح من أشهر رواد متحدثي الأعمال الملهمين. القصة لم تبدأ بعد؛ فالذي حدث إن لجنة الفحص الدوري لهذا الاختبار اكتشفت من خلال مراجعاتها أن السنة التي عقد فيها الامتحان الذي نجح فيه هذا الشاب أن هناك 13 نتيجة رسوب، أحدها نتيجة هذا الشاب، حيث حصل على 650 درجة فقط! نعم! انتهت القصة، والآن هذا الامتحان ماذا قاس؟ هل قاس جوانب من القدرات التي تؤهل للنجاح ليس فقط في الدراسة بل الحياة بأكملها أم أنه مجرد قياس لتمييز القدرات العقلية أو الذكاء؟ هل نتيجة هذا الامتحان مؤهلة لأن تحكم على شابة أو شابة طموحة بأنهما غير قادرين على النجاح لمجرد أنهما لم يحصلا على درجة الاجتياز؟ هل الهدف إذن أن يكون هذا الاختبار وسيلة لفرز الطلبة والحكم على من يستحق الدخول للجامعة ممن لا يستحق؟! وهل هذا الاختبار هو الوسيلة التي تقيس طموح الطلبة أو إمكانية نجاحهم في الحياة بشكل عام؟ لماذا لم تتفتق أذهان مخترعي هذه الوسيلة عن تقديم طريقة أفضل تقيس جوانب هي الأهم في حاضر ومستقبل الطلبة؟
الآن عندنا؛ وبعد تعقيد اختبار قياس للقدرات بدرجة تجاوزت التوقعات يسأل كل من الطلبة وأولياء أمورهم وهم بالملايين وكل سنة: ما الذي أفرزته نتائج قياس من نتائج إيجابية على مختلف الأصعدة والجوانب؟ هل الدراسة في الجامعة تتطلب هذا المستوى الذي تقول أدبيات قياس أنه ضروري للحكم على أهلية الطالب أو الطالبة للالتحاق بجامعاتنا أو الجامعات في العالم؟
من قال إن الغالبية الساحقة في الجامعات تتطلب الدراسة فيها طلبة من ذوي المهارات العالية جدًا، أو المهارات الخارقة حسب تصميم اختبار قياس للقدرات هذه السنة؟
وأقول هذا وأنا أستاذ دكتور من رحم جامعة ودرست في أعلى الجامعات تصنيفًا. والإجابة القاطعة: مستحيل مطلقا أن الجامعات تتطلب هذا المستوى غير العادي! إذن اختبار قياس للقدرات معني بالقدرات غير العادية؟! لماذا؟ هل الهدف من هذا الاختبار أو السبب في عقده هو محدودية المقاعد؟ هل السبب وراء عقده أن نتائج امتحانات الثانوية مشكوك فيها؟
إذا كان هذان هما السبب، فهناك أكثر من حل، والمتخصصون أو المعنيون في قياس والجامعات لديهم الحلول ويعرفونها تماما.
ألم تسترعنا تجربة جامعة الملك فهد للبترول والمعادن –خصوصا في السابق كما أعلم- عندما تتيح المجال للطلبة بتقدير جيد جدا على ما أظن وما فوق من واقع شهادة الثانوية الدخول إلى امتحان تجريه ومن ثم إتاحة الفرصة ومن يثبت كفاءته في الامتحان يقبل في الشركة؟!
وإذا كانت هناك شكوك في نتائج الثانوية ألا يمكن الاكتفاء بالاختبار التحصيلي أو أن تكون الأسئلة من الوزارة؟
ثم الطامة؛ يوضع على هذا الامتحان (القدرات) نسبة 30%؟ كان جعلتموها 10%، يمكن تفهمها!
إننا نجحنا واجتهدنا في حياتنا لأن الدولة وفرت ما يمكن لأن نفعل من خلال حلول تشجعنا، فلماذا نبحث الآن عن حلول أكثر تعقيدًا لجعل الحياة لأبنائنا أكثر مرارةً وتعقيدًا؟
لماذا لا تسأل الجهات في الوزارة وقياس المواطنين؟ لماذا الخطاب في اتجاه واحد وليس اتجاهين؟
ولماذا، وهذا من أهم النقاط، لم تطور الوزارة طريقة التعليم فتركز على تطوير المهارات وهو جوهر العملية التعليمية وخصوصا في التعليم العام؟ أليست هذه المهارات بشكل أو بآخر هي التي يقول قياس أنه يقيسها؟ كيف يقيس قياس ما يصعب قياسه؟ ومن ثم هل يوجد تغذية راجعة بين قياس والوزارة؟
وفي الختام، وبعد سنين من المعاناة التي ما فتئت تشتد مع الأيام، إنني أرجو أن يقرأ وزير التعليم والمسؤولين في الوزارة وفي قياس هذا المقال بعين موضوعية تامة، ما يفضي بشجاعة إلى مراجعات شاملة لهذا الامتحان التعسفي والتعليم بشكل عام؛ لأن الكيل بصريح العبارة طفح عندما أرى الإحباط شاهدا في وجه ابنتي كل يوم، وأظنه كذلك مع كل طالب وطالبة.

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