اختتام عروض مسرحية مايراوش التونسية في مهرجان الرياض للمسرح

MENAFN - Al Watan) شهد المسرح الأحمر بمركز المؤتمرات في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن مساء اليوم (الاثنين) العرض الثالث والأخير لمسرحية "مايراوش" التونسية،ضمن مشاركة الجمهورية التونسية بصفتها ضيف شرف مهرجان الرياض للمسرح في دورته الأولى الذي تنظمه هيئة المسرح والفنون الأدائية.

وتدور فكرة المسرحية التي شهدت حضوراً جماهيرياً كبيراً للمخرج محمد منير الـعـرقي حول مجموعة من العميان يجدون أنفسهم في غربة وضياع، بعد أن غادروا ملجأهم بصحبة مرشدهم، الذي أصر على إخراجهم للتنعم بدفء الشمس قبل أن يحل الشتاء، لكنه تغيّب عنهم فجأة ولم يعد.

وتتواصل أحداث المسرحية ليرخي الليل سدوله على العميان وسط غابة موحشة وغريبة، يسترقون فيها السمع ويستدلون بما يصلهم من أصوات الغاب، متسائلين عن عودة المرشد، وسبب إخراجه لهم من الملجأ في المقام الأول. ليعود المرشد جثة هامدة، ولم يغادرهم قط، فبينما يجيء الخطر ليسكنهم ويشل تفكيرهم، يكبر الأمل مع طفل رضيع يرى القادم ويواجه المصير.

وتأتي مشاركة تونس بصفتها ضيف شرف الدورة الأولى لمهرجان الرياض للمسرح، من خـلال حضور ثقافتها وفنونها، والتي تعطي أيضاً نظرة شاملة على المسرح التونسي. ضمن إطار الروابط التاريخية والعلاقات الأخوية المتينة، مما يعكس التبادل والتعاون الثقافي بين البلدين، بمشاركة المواهب والمبدعين من فناني تـونس لتنشر معها عبق الثقافة التونسية العربية وفنّها المسرحي الإبداعي الأصيل.

يُذكر أن مهرجان الرياض للمسرح الذي انطلق الأربعاء الماضي ويستمر حتى 24 ديسمبر برعاية صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، وبتنظيمٍ من هيئة المسرح والفنون الأدائية، يهدف إلى تنشيط وتفعيل الحراك المسرحي السعودي عبر حزمةٍ من العروض المسرحية السعودية لدعم الإنتاج المحلي للمسرح.