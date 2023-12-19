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213 موقعا تاريخيا وعنصرا ثقافيا على قوائم الإيسيسكو في العالم الإسلامي

12/19/2023 2:20:34 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت لجنة التراث في العالم الإسلامي اليوم، عن تسجيل 213 موقعًا تاريخيًا وعنصرًا ثقافيًا على قوائم الإيسيسكو للتراث في العالم الإسلامي، وذلك في التقرير الختامي لاجتماعها 11، الذي انعقد في الرباط أمس واليوم، ليصل عدد المواقع والعناصر المسجلة على قوائم المنظمة إلى 634 موقعًا وعنصرًا في 45 دولة.
كما تضمنت القرارات الصادرة عن اللجنة، اعتماد تقرير أنشطة مركز التراث في العالم الإسلامي، ووثيقة حول مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية في العالم الإسلامي، ووثيقة برنامج تثمين الكنوز البشرية الحية والمعارف التقليدية في العالم الإسلامي، ومشروع الحفاظ على المآذن في العالم الإسلامي.
ودعت توصيات اللجنة إلى تنفيذ مجموعة من البرامج الهادفة لتعريف الشباب بأهمية التراث الثقافي في العالم الإسلامي، وعقد دورات تدريبية مكثفة للعاملين في المجال، ودعوة الدول الأعضاء إلى تقديم مزيد من ملفات المواقع التراثية والعناصر الثقافية، لتسجيلها على قوائم الإيسيسكو، بالإضافة إلى تشكيل فريق عمل من أعضاء اللجنة لمواكبة برنامج دروب الحج والمساجد التاريخية.

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