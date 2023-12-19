213 موقعا تاريخيا وعنصرا ثقافيا على قوائم الإيسيسكو في العالم الإسلامي

(MENAFN
- Al Watan) أعلنت لجنة التراث في العالم الإسلامي اليوم، عن تسجيل 213 موقعًا تاريخيًا وعنصرًا ثقافيًا على قوائم الإيسيسكو للتراث في العالم الإسلامي، وذلك في التقرير الختامي لاجتماعها 11، الذي انعقد في الرباط أمس واليوم، ليصل عدد المواقع والعناصر المسجلة على قوائم المنظمة إلى 634 موقعًا وعنصرًا في 45 دولة.
كما تضمنت القرارات الصادرة عن اللجنة، اعتماد تقرير أنشطة مركز التراث في العالم الإسلامي، ووثيقة حول مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية في العالم الإسلامي، ووثيقة برنامج تثمين الكنوز البشرية الحية والمعارف التقليدية في العالم الإسلامي، ومشروع الحفاظ على المآذن في العالم الإسلامي.
ودعت توصيات اللجنة إلى تنفيذ مجموعة من البرامج الهادفة لتعريف الشباب بأهمية التراث الثقافي في العالم الإسلامي، وعقد دورات تدريبية مكثفة للعاملين في المجال، ودعوة الدول الأعضاء إلى تقديم مزيد من ملفات المواقع التراثية والعناصر الثقافية، لتسجيلها على قوائم الإيسيسكو، بالإضافة إلى تشكيل فريق عمل من أعضاء اللجنة لمواكبة برنامج دروب الحج والمساجد التاريخية.
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