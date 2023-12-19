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الإعلاميون يلامسون مزايا وتقنيات علامة جايكو في مدينة الرياض

12/19/2023 2:20:34 PM
(MENAFN- Al Watan) في السادس عشر من ديسمبر الحالي، انطلق حدث اختبار القيادة JAECOO 7 لوسائل الاعلام، في إحدى المنتجعات الفاخرة في مدينة الرياض، بحضور عدد من المسؤولين، تضمنت وزارة الاستثمار والسفارة الصينية في المملكة العربية السعودية، الذين شهدوا عن كثب جاذبية السيارة JAECOO 7. وقد ضم الحدث، الذي كان تحت عنوان "من الكلاسيكية إلى ما بعد الكلاسيكية"، مشاركة أكثر من 40 وسيلة إعلامية سعودية مرموقة في مجال السيارات ونخبة من المؤثرين البارزين على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث استهل بمقدمة موجزة عن العلامة التجارية الحضرية المبتكرة للطرق الوعرة JAECOO 7، مع تسليط الضوء على إنجازاتها في مجال التكنولوجيا الذكية. انتقل الحدث بعد ذلك إلى رحلة مبهجة من السرعة والعاطفة عبر تضاريس الطرق الوعرة والتي تم تصميمها خصيصاً لهذه المناسبة، حيث قدمت للحاضرين فهماً غامراً لبراعة JAECOO 7، التي ترمز إلى التجسيد الجوهري لسيارات الدفع الرباعي الحضرية على الطرق الوعرة.
الاتصالات الإعلامية وإطلاق العلامة التجارية: جايكو تكتسب شهرة عالمية
في منتصف نوفمبر، استضافت جايكو اجتماعًا للتواصل الإعلامي عبر الإنترنت في المكسيك. خلال هذا الحدث، شاركت جايكو بشكل متعمق مع أكثر من عشرين وسيلة إعلامية تكنولوجية مكسيكية، حيث ناقشت مزاياها التكنولوجية، والابتكارات الجديدة، وتحول الإنجازات التكنولوجية، مما أدى هذا إلى تعميق فهم وسائل الإعلام والسوق والاعتراف بعلامة جايكو وقدراتها التكنولوجية.
في 23 نوفمبر، تم إطلاق منتج جايكو بجنوب أفريقيا، تحت عنوان "رحلة للذكرى"، بشكل رائع في مدينة كيب تاون الحالمة. في هذا الحدث، أعربت وسائل الإعلام بالإجماع عن أن "الطراز J7 لا يجسد أداء المركبات الكلاسيكية على الطرق الوعرة فحسب، بل تلبي أيضًا احتياجات التنقل اليومية من حيث الذكاء والراحة. إنه ترجمة واقعية لفلسفة العلامة التجارية جايكو المتمثلة في "من الكلاسيكية، إلى ما وراء الكلاسيكية". والتي ستحظى باهتمام كبير من المستهلكين في سوق مركبات الدفع الرباعي."
ومن الواضح أن اعتراف جايكو في السوق العالمية يتزايد بسرعة، مدفوعًا بعجلات الابتكار التكنولوجي وتجديد العلامة التجارية، وبالتالي تعزيز مسار التنمية العالمية بشكل متواصل.
مراقبة الجودة الاستثنائي يكشف عن سحر مميز: سيارة جايكو "من الكلاسيكية إلى ما وراء الكلاسيكية" تخلق أداءً استثنائيًا على الطرق الوعرة
السمعة تنبع من القوة. بينما ترث القدرات الأساسية الكلاسيكية للطرق الوعرة، تدفع جايكو باستمرار حدود التكنولوجيا الذكية. يمنح نظام ARDIS (نظام الذكاء لجميع التضاريس) الخاص بها منتجات جايكو أداءً على الطرق الوعرة واختراقًا يفوق نظيراتها.
فيما يتعلق بالسلامة، تم تصميم جميع طرازات جايكو وفقًا لمعايير السلامة العالمية من فئة الخمس نجوم. مع تصاميم هيكلية مبتكرة تشبه القفص لامتصاص الطاقة، والاستخدام المكثف للفولاذ عالي القوة، ومجموعة من التحسينات بما في ذلك أنظمة مساعدة السائق المتقدمة الرائدة، كما أنشأت جايكو نظامًا شاملاً لحماية السلامة لمنتجاتها، وهذا هو السبب الرئيسي وراء حصول J7 على إشادة واسعة النطاق من وسائل الإعلام العالمية والمستخدمين.
باعتبارها نموذجًا حضريًا جديدًا للطرق الوعرة، فإن J7 تنافس سيارات الدفع الرباعي الكلاسيكية للطرق الوعرة في العديد من مؤشرات القدرة على المرور مثل زاوية الاقتراب، وزاوية المغادرة، وارتفاع الأرض، وعمق الخوض في الماء، مما يجسد بالكامل فلسفة العلامة التجارية جايكو المتمثلة في "من الكلاسيكية".
بالإضافة إلى ذلك، تم تجهيز J7 بشريحة 8155 الرائدة في الصناعة، إلى جانب ميزات نادرة لنماذج الطرق الوعرة التقليدية مثل الشاشة السمائية فائقة الحجم، وشاشة العرض الأمامية الجديدة HUD، والتصوير البانورامي بزاوية 540 درجة، وتقنيات قمرة القيادة الذكية الأبعاد، وغيرها من الميزات المتعددة. تلبي هذه المتطلبات الملحة للمستخدمين فيما يتعلق بالذكاء التكنولوجي، محققة جوهر "لما بعد الكلاسيكية" للعلامة التجارية جايكو.
وفقًا للمخطط، يعتزم جايكو دخول أكثر من عشرين سوقًا عالميًا في النصف الأول من العام المقبل. وتطمح جايكو الى مواصلة التعمق في قيمة الطرق الوعرة من خلال تموضع علامتها التجارية المتميزة، وتشكيل صورة تجارية عالية الجودة مع تمكين ذكي عميق، وتسريع تغطيتها للسوق العالمية، وتقديم تجربة منتج غير مسبوقة للمستخدمين. في جميع أنحاء العالم.

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