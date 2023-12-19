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إصدار رخص زراعة القمح وفق الضوابط الأسبوع المقبل

12/19/2023 2:20:34 PM
(MENAFN- Al Watan) أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن التحوّل لزراعة الأعلاف الموسمية، والتوقف التدريجي عن زراعة الأعلاف المُعمّرة يسهم بشكل كبير في الحفاظ على الموارد الطبيعية غير المتجددة، ويوقف الهدر المائي لمحاصيل الأعلاف المُعمّرة، ما يحقق أهداف الوزارة الإستراتيجية في تنمية واستدامة الموارد الطبيعية، وتحقيق الأمن المائي.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، صالح بن عبد المحسن بن دخيل، أن صدور قرار مجلس الوزراء بالسماح للشركات الزراعية المحلية وكبار المزارعين بزراعة القمح والأعلاف الموسمية في جلسته اليوم يأتي دعمًا لتنمية القطاع الزراعي، وتحقيق الأمن الغذائي والتوازن البيئي، إلى جانب حماية الموارد الطبيعية واستدامتها، مضيفًا أن القرار سيسهم في توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في الزراعة، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار في الأنشطة والخدمات الزراعية.
وأبان بن دخيل أن الوزارة ستبدأ من الأسبوع المقبل في إصدار رخص زراعة القمح للمزارعين المعنيين بالقرار وفق الضوابط. كما ستنشر الضوابط المتعلقة بالسماح للشركات وكبار المزارعين بزراعة القمح والأعلاف الموسمية، بالإضافة لآلية التوقف بشكل تدريجي عن زراعة الأعلاف المعمرة خلال فترة انتقالية لا تتجاوز ثلاث سنوات.
وأشار إلى أن قرار مجلس الوزراء تمديد فترة شراء الهيئة العامة للأمن الغذائي القمح من المزارعين خمس سنوات أخرى، بما لا يتجاوز مليونين ونصف المليون طن لكل عام، وبأسعار سيتم إعلانها بعد استكمال التنسيق بين الوزارة ووزارة المالية، سيسهم في تعزيز الأمن الغذائي من خلال السماح للشركات بإنتاج كميات من القمح المحلي، والوصول إلى الكميات المستهدفة، مبينًا أن قرار التمديد يشمل الشركات وكبار المزارعين، بالإضافة إلى صغار المزارعين الذين استفادوا من فترة السنوات الخمس الأولى. يستهلك هكتار الأعلاف المعمّرة سنويًا أكثر من 32 ألف متر مكعب من المياه، بينما لا يتجاوز استهلاك الأعلاف الموسمية 9 آلاف متر مكعب للهكتار، ما سيكون له أثرٌ في الحفاظ على مصادر المياه غير المتجددة.

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