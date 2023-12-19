التسلل شبه الآلي يضبط كأس آسيا

(MENAFN
- Al Watan) ثبت الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، نظام التسلل شبه الآلي في جميع مباريات كأس آسيا بقطر، ليصبح أول اتحاد قاري في العالم يطبق النظام ببطولات المنتخبات.
وستقام كأس آسيا خلال الفترة من الـ 12 من يناير وحتى الـ 10 من فبراير المقبلين.
وخضع نظام التسلل شبه الآلي لاختبارات مكثفة، وذلك بحسب نظام وقواعد FIFA التي صادق عليها المجلس الدولي لكرة القدم.
ويستخدم النظام 13 كاميرا متخصصة، توزع بشكل استراتيجي لتحديد الموقع الدقيق للكرة واللاعبين على أرض الملعب، وتحديدا موقع أطراف اللاعب وبقية أجزاء جسمه المؤثرة على قرار التسلل.
يسهل تطبيق هذه التكنولوجيا فحص المواقع بدقة وسرعة، باستخدام الذكاء الاصطناعي، إذ ينبه حكم الفيديو عند احتمال وجود لاعب في موقع تسلل فور استلامه الكرة للتدقيق.
MENAFN19122023000089011017ID1107628757
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.