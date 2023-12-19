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التسلل شبه الآلي يضبط كأس آسيا

12/19/2023 2:20:34 PM
(MENAFN- Al Watan) ثبت الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، نظام التسلل شبه الآلي في جميع مباريات كأس آسيا بقطر، ليصبح أول اتحاد قاري في العالم يطبق النظام ببطولات المنتخبات.
وستقام كأس آسيا خلال الفترة من الـ 12 من يناير وحتى الـ 10 من فبراير المقبلين.
وخضع نظام التسلل شبه الآلي لاختبارات مكثفة، وذلك بحسب نظام وقواعد FIFA التي صادق عليها المجلس الدولي لكرة القدم.
ويستخدم النظام 13 كاميرا متخصصة، توزع بشكل استراتيجي لتحديد الموقع الدقيق للكرة واللاعبين على أرض الملعب، وتحديدا موقع أطراف اللاعب وبقية أجزاء جسمه المؤثرة على قرار التسلل.
يسهل تطبيق هذه التكنولوجيا فحص المواقع بدقة وسرعة، باستخدام الذكاء الاصطناعي، إذ ينبه حكم الفيديو عند احتمال وجود لاعب في موقع تسلل فور استلامه الكرة للتدقيق.

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