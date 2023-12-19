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عالمية الرماية من على ظهر الخيل سعودية

12/19/2023 2:20:33 PM
(MENAFN- Al Watan) توج رئيس الاتحاد السعودي للفروسية، الأمير عبدالله بن فهد المنتخب السعودي بطلاً لكأس العالم للرماية من على ظهر الخيل للفرق، وتوج الفارس السعودي هشام التميمي بطلاً للعالم في الفردي والفارس عبدالملك الخريف وصيفاً له في البطولة التي اختتمت في العلا.
ومثّل المنتخب السعودي للرماية من على ظهر الخيل الفرسان: هشام التميمي وعبدالملك الخريف وعبدالحميد العبود ومحمد الضفيان.

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