عالمية الرماية من على ظهر الخيل سعودية

(MENAFN
- Al Watan) توج رئيس الاتحاد السعودي للفروسية، الأمير عبدالله بن فهد المنتخب السعودي بطلاً لكأس العالم للرماية من على ظهر الخيل للفرق، وتوج الفارس السعودي هشام التميمي بطلاً للعالم في الفردي والفارس عبدالملك الخريف وصيفاً له في البطولة التي اختتمت في العلا.
ومثّل المنتخب السعودي للرماية من على ظهر الخيل الفرسان: هشام التميمي وعبدالملك الخريف وعبدالحميد العبود ومحمد الضفيان.
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