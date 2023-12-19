الأول بارك يحتضن سوبر إيطاليا

(MENAFN
- Al Watan) تستضيف المملكة السوبر الإيطالي، في يناير المقبل، الذي يشارك فيه بطل الدوري نابولي وفيورنتينا وبطل الكأس إنتر ميلان ووصيفيهما فيورنتينا ولاتسيو.
وتم تأكيد إقامة مباريات كأس السوبر الإيطالي على ملعب الأول بارك خلال الفترة من الـ18 وحتى الـ22 من يناير المقبل.
وسيتواجه نابولي وفيورنتينا في الـ18 من يناير، على أن يلتقي إنتر ولاتسيو في اليوم التالي، وسيتأهل الفائزان للمباراة النهائية التي تقام في الـ22 من الشهر نفسه.
وقبل النسخة المقبلة، كانت كأس السوبر الإيطالي تقام من مباراة واحدة بين بطلي الدوري والكأس، وتغلب إنتر على جاره ميلان في النسخة الأخيرة بالرياض في يناير الماضي.
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