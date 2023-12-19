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الأول بارك يحتضن سوبر إيطاليا

12/19/2023 2:20:33 PM
(MENAFN- Al Watan) تستضيف المملكة السوبر الإيطالي، في يناير المقبل، الذي يشارك فيه بطل الدوري نابولي وفيورنتينا وبطل الكأس إنتر ميلان ووصيفيهما فيورنتينا ولاتسيو.
وتم تأكيد إقامة مباريات كأس السوبر الإيطالي على ملعب الأول بارك خلال الفترة من الـ18 وحتى الـ22 من يناير المقبل.
وسيتواجه نابولي وفيورنتينا في الـ18 من يناير، على أن يلتقي إنتر ولاتسيو في اليوم التالي، وسيتأهل الفائزان للمباراة النهائية التي تقام في الـ22 من الشهر نفسه.
وقبل النسخة المقبلة، كانت كأس السوبر الإيطالي تقام من مباراة واحدة بين بطلي الدوري والكأس، وتغلب إنتر على جاره ميلان في النسخة الأخيرة بالرياض في يناير الماضي.

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