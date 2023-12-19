224 شوطا بمهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن

(MENAFN
- Al Watan) أعلن الاتحاد السعودي للهجن عن البرنامج التفصيلي لمهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن الذي ينطلق في الـ8 من فبراير المقبل، ويستمر 11 يومًا، وذلك على ميدان الجنادرية للهجن بالرياض.
ويتنافس ملاك الهجن المشاركون من جميع دول العالم على جوائز تتجاوز قيمتها 70 مليون ريال، مقسمة على 224 شوطًا، من خلال فئات (حقايق، لقايا، جذاع، ثنايا، حيل, زمول).
وتضمن البرنامج التفصيلي الأشواط ومسافاتها وأيامها، حيث جاءت فئة الحقايق على مسافة 4 كيلو مترات، واللقايا 5 كيلو مترات، والجذاع 6 كيلو مترات، والثنايا والحيل والزمول 8 كيلو مترات.
وسيقام خلال المهرجان سباق الهجانة للرجال لمسافة 5 كيلو مترات، وسباق الهجانة للنساء الذي يبلغ مسافته كيلو مترين.
ويتنافس المُلاك خلال المهرجان على جائزة سيف خادم الحرمين الشريفين للنقاط التي تصل جائزتها إلى مبلغ 1.5 مليون ريال للفائز.
وكان الاتحاد السعودي للهجن قد أعلن عن إقامة مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن بنسخته الأولى، خلال فبراير المقبل، بمشاركة مجموعة كبيرة من ملاك الهجن من جميع أنحاء العالم، وبمجموع جوائز أكثر من 70 مليون ريال.
MENAFN19122023000089011017ID1107628754
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.