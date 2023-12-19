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224 شوطا بمهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن

12/19/2023 2:20:33 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلن الاتحاد السعودي للهجن عن البرنامج التفصيلي لمهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن الذي ينطلق في الـ8 من فبراير المقبل، ويستمر 11 يومًا، وذلك على ميدان الجنادرية للهجن بالرياض.
ويتنافس ملاك الهجن المشاركون من جميع دول العالم على جوائز تتجاوز قيمتها 70 مليون ريال، مقسمة على 224 شوطًا، من خلال فئات (حقايق، لقايا، جذاع، ثنايا، حيل, زمول).
وتضمن البرنامج التفصيلي الأشواط ومسافاتها وأيامها، حيث جاءت فئة الحقايق على مسافة 4 كيلو مترات، واللقايا 5 كيلو مترات، والجذاع 6 كيلو مترات، والثنايا والحيل والزمول 8 كيلو مترات.
وسيقام خلال المهرجان سباق الهجانة للرجال لمسافة 5 كيلو مترات، وسباق الهجانة للنساء الذي يبلغ مسافته كيلو مترين.
ويتنافس المُلاك خلال المهرجان على جائزة سيف خادم الحرمين الشريفين للنقاط التي تصل جائزتها إلى مبلغ 1.5 مليون ريال للفائز.
وكان الاتحاد السعودي للهجن قد أعلن عن إقامة مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن بنسخته الأولى، خلال فبراير المقبل، بمشاركة مجموعة كبيرة من ملاك الهجن من جميع أنحاء العالم، وبمجموع جوائز أكثر من 70 مليون ريال.

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