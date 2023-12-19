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3 مواقع للتنزه والتخييم

12/19/2023 2:20:33 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، ضوابط التنزه والتخييم في 3 مناطق ضمن نطاقها الممتد على مساحة 91.500 كلم مربع.
وأوضحت أن التنزه في منطقة الحجرة وشمال طريق حائل رفحاء الجديد، ومنطقة النفود الكبير مسموح بعدة شروط هي: استخدام خيم المبيت الشخصية، وإشعال النار على موقد، ويمنع دخول المركبات إلى الفياض، والالتزام بالمسارات المحددة ((الجادة))، ويمنع الصيد، وقطع الأشجار والاحتطاب، والمساس بالممتلكات العامة. مبينة أن منطقة النفود الكبير يسمـح فيها بالتخييـم بعـد الحصول على التصريح الفوري من خلال الموقع الإلكتروني للهيئـة وفـق الشروط والأحكام.
وأشارت الهيئة إلى أنه يمنع ممارسة نشاط التنزه والتخييم في منطقة التيسية، وشمالها بشكل كامل عدا الدخول من خلال البرامج السياحية، كما يمنع الصيد، وقطع الأشجار، والمساس بالممتلكات العامة.

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