ضبط 14 مخالفا لنظام البيئة

(MENAFN
- Al Watan) ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 14 مخالفًا لنظام البيئة، 3 مخالفين لنظام أمن الحدود و5 مقيمين من الجنسية اليمنية، ومخالفَين لنظام أمن الحدود من الجنسية التشادية، ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الصومالية، ومقيمين من الجنسية السودانية، ومقيم من الجنسية البنجلاديشية، لتلويثهم البيئة والإضرار بالتربة بحرق مخلفات صناعية في منطقة مكة المكرمة.
وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي أن عقوبة ممارسة نشاط أو فعل يؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى الإضرار بالتربة أو تلويثها أو التأثير سلبًا على الانتفاع بها أو إتلاف خواصها الطبيعية غرامة تصل إلى (10) ملايين ريال، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم للجهات المختصة.
وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.
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