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ضبط 14 مخالفا لنظام البيئة

12/19/2023 2:20:33 PM
(MENAFN- Al Watan) ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 14 مخالفًا لنظام البيئة، 3 مخالفين لنظام أمن الحدود و5 مقيمين من الجنسية اليمنية، ومخالفَين لنظام أمن الحدود من الجنسية التشادية، ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الصومالية، ومقيمين من الجنسية السودانية، ومقيم من الجنسية البنجلاديشية، لتلويثهم البيئة والإضرار بالتربة بحرق مخلفات صناعية في منطقة مكة المكرمة.
وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي أن عقوبة ممارسة نشاط أو فعل يؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى الإضرار بالتربة أو تلويثها أو التأثير سلبًا على الانتفاع بها أو إتلاف خواصها الطبيعية غرامة تصل إلى (10) ملايين ريال، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم للجهات المختصة.
وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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