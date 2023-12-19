النصر يرفض رحيل نجمه

(MENAFN
- Al Watan) كشفت مصادر أن إدارة النصر متمسكة باللاعب الإيفواري سيكو فوفانا، وأنها لن تتخلى عنه خلال الميركاتو الشتوي المقبل، وأن العالمي غير منفتح على مناقشة أي عرض للتخلي عن لاعبه الإيفواري في يناير المقبل، كونها سعيدة بوجود فوفانا، وترى أنه يقدم عملا جيدا مع فارس نجد، وأن مدرب الفريق البرتغالي لويس كاسترو يعتمد عليه بشكل أساسي.
وكانت تقارير صحفية تركية زعمت في وقت سابق أن جالطة سراي يريد ضم فوفانا، فيما يلعب مواطنه ويلفريد زاها دورا في المفاوضات.
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