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النصر يرفض رحيل نجمه

12/19/2023 2:20:33 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت مصادر أن إدارة النصر متمسكة باللاعب الإيفواري سيكو فوفانا، وأنها لن تتخلى عنه خلال الميركاتو الشتوي المقبل، وأن العالمي غير منفتح على مناقشة أي عرض للتخلي عن لاعبه الإيفواري في يناير المقبل، كونها سعيدة بوجود فوفانا، وترى أنه يقدم عملا جيدا مع فارس نجد، وأن مدرب الفريق البرتغالي لويس كاسترو يعتمد عليه بشكل أساسي.
وكانت تقارير صحفية تركية زعمت في وقت سابق أن جالطة سراي يريد ضم فوفانا، فيما يلعب مواطنه ويلفريد زاها دورا في المفاوضات.

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