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آل الشيخ يستقبل السفير الإيراني

12/19/2023 2:20:33 PM
(MENAFN- Al Watan) استقبل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، في مكتبه بالوزارة، سفير جمهورية إيران الإسلامية الدكتور علي رضا عنايتي.
ورحب ــ خلال اللقاء ــ بالسفير الإيراني متمنيا له التوفيق والنجاح فيما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين.
واستعرض الوزير آل الشيخ خلال اللقاء النقلات الكبيرة التي شهدتها المملكة في هذا العهد الميمون بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين في مختلف المجالات لا سيما ما يتصل بنشر مبادئ الوسطية والاعتدال والتسامح والتصدي للكراهية والغلو والتطرف.
وأكد آل الشيخ على ما يقوم به خادم الحرمين الشريفين وولي العهد من جهود مباركة تخدم الإسلام والمسلمين وتخدم العمل الإسلامي والإنساني وينتفع منها جميع الناس، والتي تعكس الصورة الحقيقية لدين الإسلام الذي هو دين رحمة وتعايش.
وأشار آل الشيخ خلال تصريحه إلى حرص القيادة على جمع كلمة المسلمين وتوحيد صفهم واستقرار دولهم وجميع دول العالم، مبينًا أن هذا الحرص نابع من المسؤولية الكبيرة التي تتشرف بها المملكة، كونها قبلة العالم الإسلامي ومركز ثقل في المنطقة.
من جانبه نوه السفير عنايتي بما تقوم به المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد من جهود عظيمة وكبيرة لخدمة الإسلام والمسلمين ونشر الإسلام الوسطي المعتدل وخدمة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، ومشاريع التوسعة الجبارة التي يشهدها الحرمان الشريفان لراحة الحجاج والمعتمرين والزوار، مشيرًا إلى أن إطلاق لقب خادم الحرمين الشريفين على ملك المملكة العربية السعودية أكبر دليل على اهتمام قيادة المملكة بخدمة الإسلام والمسلمين، والحرمين الشريفين، والمشاعر المقدسة، وكتاب الله الكريم، والدعوة إليه.
وأكد السفير الإيراني، على أن تطور العلاقة بين المملكة وإيران في الآونة الأخيرة سيكون تأثيره إيجابيًا على العالم الإسلامي، مشيدًا بما تقوم به وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد من أعمال كبيرة تخدم الإسلام والمسلمين سواء فيما يخص العناية بالقرآن الكريم وتنظيم المسابقات التي تعين وتشجع الناشئة على الإقبال على كتاب الله عز وجل، أو فيما يخص الدراسات والبحوث الإسلامية التي يستفيد منها عامة الناس، أو خدمتها لبيوت الله والعناية بها.

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