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قصف إسرائيلي عنيف على بلدات في جنوب لبنان

12/19/2023 2:19:00 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيروت/PNN/تجدد القصف الإسرائيلي العنيف مساء اليوم الثلاثاء، على عدد من البلدات في جنوب لبنان.

واستهدفت مدفعية الاحتلال بالقذائف الفوسفورية بلدات: كفر كلا، والطيبة، ومروحين، وحولا، ومركبا، ورامية، وبني حيان، وسهل مرجعيون، كما أغارت مُسيّرة إسرائيلية على منزل في عيتا الشعب.


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