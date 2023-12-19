قصف إسرائيلي عنيف على بلدات في جنوب لبنان

قصف إسرائيلي عنيف على بلدات في جنوب لبنان
التاريخ
12/19/2023 2:19:00 PM
(MENAFN
- Palestine News Network )
بيروت/PNN/تجدد القصف الإسرائيلي العنيف مساء اليوم الثلاثاء، على عدد من البلدات في جنوب لبنان.
واستهدفت مدفعية الاحتلال بالقذائف الفوسفورية بلدات: كفر كلا، والطيبة، ومروحين، وحولا، ومركبا، ورامية، وبني حيان، وسهل مرجعيون، كما أغارت مُسيّرة إسرائيلية على منزل في عيتا الشعب.
MENAFN19122023000205011050ID1107628743
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.