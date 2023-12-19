الخارجية ترحب بقرار فرنسا اتخاذ إجراءات بحق المستعمرين المتطرفين وتطالبها بوضعهم على قوائم الإرهاب

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN/رحبت وزارة الخارجية والمغتربين بإعلان وزيرة خارجية فرنسا كاترين كولونا بالأمس أن بلادها قررت اتخاذ إجراءات وطنية بحق بعض المستعمرين الإسرائيليين المتطرفين، وأنها أعربت عن رفض فرنسا لأعمال العنف التي يرتكبونها كونها تقوض احتمالات التوصل إلى حل سياسي.
واعتبرت الوزارة، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن هذا القرار خطوة بالاتجاه الصحيح نحو تطبيق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة على كامل منظومة الاستيطان الاستعمارية الإحلالية، التي تقوض فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين.
وطالبت الدول كافة بوضع عناصر المستعمرين الإرهابية التي ترتكب الاعتداءات والجرائم بحق شعبنا ومن يقف خلفهم ويدعمهم ويحميهم على قوائم الإرهاب لديها، وملاحقتهم ومحاكمتهم ومنعهم من دخول أراضيها.
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