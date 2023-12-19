الخارجية ترحب بقرار فرنسا اتخاذ إجراءات بحق المستعمرين المتطرفين وتطالبها بوضعهم على قوائم الإرهاب

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN/رحبت وزارة الخارجية والمغتربين بإعلان وزيرة خارجية فرنسا كاترين كولونا بالأمس أن بلادها قررت اتخاذ إجراءات وطنية بحق بعض المستعمرين الإسرائيليين المتطرفين، وأنها أعربت عن رفض فرنسا لأعمال العنف التي يرتكبونها كونها تقوض احتمالات التوصل إلى حل سياسي.

واعتبرت الوزارة، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن هذا القرار خطوة بالاتجاه الصحيح نحو تطبيق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة على كامل منظومة الاستيطان الاستعمارية الإحلالية، التي تقوض فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين.

وطالبت الدول كافة بوضع عناصر المستعمرين الإرهابية التي ترتكب الاعتداءات والجرائم بحق شعبنا ومن يقف خلفهم ويدعمهم ويحميهم على قوائم الإرهاب لديها، وملاحقتهم ومحاكمتهم ومنعهم من دخول أراضيها.



