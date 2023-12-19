الاحتلال يوقف البناء في ثلاثة منازل ويهدم بئرا شمال الخليل

(MENAFN
- Palestine News Network )
الخليل/PNN/سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إخطارات بوقف العمل في ثلاثة منازل، بينها منزل أسير، في بلدة بيت أمر، شمال الخليل.
وقال الناشط الإعلامي محمد عوض إن قوات الاحتلال سلمت عائلة الأسير نديم صبارنة ومواطنا من عائلة الزعاقيق ومواطنا ثالثا إخطارات بوقف البناء في ثلاثة منازل بمنطقة "بيت زعتة"، في بيت أمر.
كما ردمت قوات الاحتلال بئرا زراعية لعائلة الخطيب.
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