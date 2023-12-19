Wednesday, 20 December 2023 12:02 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاحتلال يوقف البناء في ثلاثة منازل ويهدم بئرا شمال الخليل

12/19/2023 2:19:00 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل/PNN/سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إخطارات بوقف العمل في ثلاثة منازل، بينها منزل أسير، في بلدة بيت أمر، شمال الخليل.

وقال الناشط الإعلامي محمد عوض إن قوات الاحتلال سلمت عائلة الأسير نديم صبارنة ومواطنا من عائلة الزعاقيق ومواطنا ثالثا إخطارات بوقف البناء في ثلاثة منازل بمنطقة "بيت زعتة"، في بيت أمر.

كما ردمت قوات الاحتلال بئرا زراعية لعائلة الخطيب.


MENAFN19122023000205011050ID1107628741

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث