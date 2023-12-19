اشتية خلال استقباله وزيرة التعاون الألماني: الحكمة تستدعي دعم وقف الحرب لا التشجيع على استمرارها

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN/قال رئيس الوزراء محمد اشتية "إن الحكمة تستدعي دعم وقف الحرب لا التشجيع على استمرارها"، مؤكدا "أن الأولوية الآن هي الوقف الفوري لعدوان الاحتلال على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، وإدخال المساعدات الإغاثية والطبية وإعادة الكهرباء والمياه".
جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الثلاثاء، في مكتبه بمدينة رام الله، وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية سفينيا شولتسه، بحضور ممثل ألمانيا لدى فلسطين أوليفر أوفتشا.
وأضاف اشتية: "العدوان على قطاع غزة والتدمير الهائل، والحديث عن إعادة احتلال للقطاع أو اقتطاع أجزاء منه وإقامة مناطق عازلة، هو ضمن استراتيجية حكومة الاحتلال المستمرة نحو تدمير أي فرصة لتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".
ودعا ألمانيا إلى الاعتراف بدولة فلسطين على المستوى الثنائي، بالإضافة إلى دعم الاعتراف بفلسطين كدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة.
ورحب اشتية باستئناف ألمانيا لبرامج التعاون في مجال التنمية والدعم الإنساني في الأراضي الفلسطينية، والذي يساهم في تخفيف معاناة أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، ووضع الأسس لتجسيد بناء الدولة الفلسطينية ضمن إطار حل الدولتين.
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