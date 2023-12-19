اشتية خلال استقباله وزيرة التعاون الألماني: الحكمة تستدعي دعم وقف الحرب لا التشجيع على استمرارها

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN/قال رئيس الوزراء محمد اشتية "إن الحكمة تستدعي دعم وقف الحرب لا التشجيع على استمرارها"، مؤكدا "أن الأولوية الآن هي الوقف الفوري لعدوان الاحتلال على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، وإدخال المساعدات الإغاثية والطبية وإعادة الكهرباء والمياه".

جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الثلاثاء، في مكتبه بمدينة رام الله، وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية سفينيا شولتسه، بحضور ممثل ألمانيا لدى فلسطين أوليفر أوفتشا.

وأضاف اشتية: "العدوان على قطاع غزة والتدمير الهائل، والحديث عن إعادة احتلال للقطاع أو اقتطاع أجزاء منه وإقامة مناطق عازلة، هو ضمن استراتيجية حكومة الاحتلال المستمرة نحو تدمير أي فرصة لتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".

ودعا ألمانيا إلى الاعتراف بدولة فلسطين على المستوى الثنائي، بالإضافة إلى دعم الاعتراف بفلسطين كدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة.



ورحب اشتية باستئناف ألمانيا لبرامج التعاون في مجال التنمية والدعم الإنساني في الأراضي الفلسطينية، والذي يساهم في تخفيف معاناة أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، ووضع الأسس لتجسيد بناء الدولة الفلسطينية ضمن إطار حل الدولتين.



