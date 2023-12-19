الاحتلال يعلن مقتل جندي ثالث في معارك قطاع غزة اليوم

(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس/PNN/أعلن جيش الاحتلال عن مقتل جندي آخر في المعارك التي تخوضها المقاومة معه شمال قطاع غزة، ليرتفع عدد قتلاه اليوم إلى 3.
وتصاعدت خسائر جيش الاحتلال خلال الأيام الماضية مع اشتداد المعارك مع المقاومة في جنوب قطاع غزة، خاصة في خانيونس.
ومنذ بدء العدوان البري على قطاع غزة في 27 أكتوبرتشرين الأول 2023، أعلن جيش الاحتلال عن مقتل 132 جنديًا في العمليات البرية داخل قطاع غزة.
كما وارتفع عدد قتلى جنود الاحتلال، المعلن عنهم، منذ بدء عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبرتشرين الأول الماضي إلى 464 جنديًا وضابطًا.
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