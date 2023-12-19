الاحتلال يعلن مقتل جندي ثالث في معارك قطاع غزة اليوم

MENAFN - Palestine News Network ) القدس/PNN/أعلن جيش الاحتلال عن مقتل جندي آخر في المعارك التي تخوضها المقاومة معه شمال قطاع غزة، ليرتفع عدد قتلاه اليوم إلى 3.

وتصاعدت خسائر جيش الاحتلال خلال الأيام الماضية مع اشتداد المعارك مع المقاومة في جنوب قطاع غزة، خاصة في خانيونس.

ومنذ بدء العدوان البري على قطاع غزة في 27 أكتوبرتشرين الأول 2023، أعلن جيش الاحتلال عن مقتل 132 جنديًا في العمليات البرية داخل قطاع غزة.

كما وارتفع عدد قتلى جنود الاحتلال، المعلن عنهم، منذ بدء عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبرتشرين الأول الماضي إلى 464 جنديًا وضابطًا.