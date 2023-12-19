تجربة الفيلة الآسيوية الحية بمنطقة آسيا الصغرى

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- Asdaf News)
جدة – أصداف نيوز:
تطلق إدارة تقويم فعاليات جدة 2023م، غدًا الأربعاء، تجربة جديدة ضمن منطقة“آسيا الصغرى” الترفيهية؛ وهي تجربة حية للفيلة الآسيوية، التي تُتيح للزوار الاستمتاع بأجواء الثقافة الآسيوية، ومشاهدة الفيلة الضخمة في تجربة حية للمرة الأولى في المملكة.
وتقدم التجربة الجديدة للزوار على مدى 70 يومًا، مجموعة خيارات ترفيهية متنوعة، للاستمتاع بمشاهدة الفيلة عن قرب والتفاعل معها، إلى جانب التعرف على مكونات وأساليب تغذيتها وإطعامها، وحضور جلسة تعريفية تفاعلية حول أدوات الاستحمام المخصصة للفيلة.
وتوفر منطقة“آسيا الصغرى” لأهالي وزوار مدينة جدة حزمة من الخدمات المتكاملة؛ لقضاء أوقات من المتعة والترفيه بطابع الأجواء الآسيوية، ضمن مجموعة من الخيارات المتعددة من التجارب الفريدة التي تناسب الأذواق والأعمار كافة.
وتقام في منطقة“آسيا الصغرى” الترفيهية, فعاليات وأنشطة وتجارب ترفيهية موزعة في 12 منطقة ترفيهية تسلط الضوء على ثقافات ثمان دول آسيوية، تضم: الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وتايلند، وسنغافورة، وماليزيا، وإندونيسيا، والفلبين.
ويتيح تقويم فعاليات جدة 2023؛ حجز التذاكر لزيارة منطقة آسيا الصغرى عبر الرابط: #8211;واس
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