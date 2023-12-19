تجربة الفيلة الآسيوية الحية بمنطقة آسيا الصغرى

جدة – أصداف نيوز:

تطلق إدارة تقويم فعاليات جدة 2023م، غدًا الأربعاء، تجربة جديدة ضمن منطقة“آسيا الصغرى” الترفيهية؛ وهي تجربة حية للفيلة الآسيوية، التي تُتيح للزوار الاستمتاع بأجواء الثقافة الآسيوية، ومشاهدة الفيلة الضخمة في تجربة حية للمرة الأولى في المملكة.

وتقدم التجربة الجديدة للزوار على مدى 70 يومًا، مجموعة خيارات ترفيهية متنوعة، للاستمتاع بمشاهدة الفيلة عن قرب والتفاعل معها، إلى جانب التعرف على مكونات وأساليب تغذيتها وإطعامها، وحضور جلسة تعريفية تفاعلية حول أدوات الاستحمام المخصصة للفيلة.

وتوفر منطقة“آسيا الصغرى” لأهالي وزوار مدينة جدة حزمة من الخدمات المتكاملة؛ لقضاء أوقات من المتعة والترفيه بطابع الأجواء الآسيوية، ضمن مجموعة من الخيارات المتعددة من التجارب الفريدة التي تناسب الأذواق والأعمار كافة.

وتقام في منطقة“آسيا الصغرى” الترفيهية, فعاليات وأنشطة وتجارب ترفيهية موزعة في 12 منطقة ترفيهية تسلط الضوء على ثقافات ثمان دول آسيوية، تضم: الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وتايلند، وسنغافورة، وماليزيا، وإندونيسيا، والفلبين.

ويتيح تقويم فعاليات جدة 2023؛ حجز التذاكر لزيارة منطقة آسيا الصغرى عبر الرابط: #8211;واس