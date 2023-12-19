السيرك العالمي يطلق فعالياته في سوق الوكرة القديم..الأربعاء

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- Asdaf News)
الدوحة – أصداف نيوز:
أعلن السيد خالد سيف السويدي المشرف العام على السيرك العالمي في سوق الوكرة القديم، اليوم، عن أبرز تفاصيل فعاليات السيرك العالمي 2023 – 2024 الذي ستنطلق فعالياته يوم غد الأربعاء ويستمر حتى 11 يناير من العام المقبل في سوق الوكرة القديم، مشيراً إلى أن الموسم الجديد سيحظى بفعاليات مميزة تستقطب كافة الفئات العمرية بقالب أسري شيق يتميز بأجواء تفاعلية توظف الهوية القطرية وتضم فقرات جديدة من نوعها.
وأوضح السويدي خلال مؤتمر صحفي، أن فعاليات الموسم الجديد ستكون مرتبطة بواقع عرضين كل يوم، بتمام الساعة الخامسة مساءً والسابعة والنصف مساءً، لافتاً إلى أن مدة كل عرض: ساعة وخمس عشرة دقيقة، بواقع تسع فقرات منوعة تتضمن: (الحيوانات المفترسة، وعرض الوهم، ولعبة البهلوان، ولوح الرعب، وعروض الكلاب، والمهرجين، وعجلة الموت، والحلقة المزدوجة الهوائية، والحركات البهلوانية).
وأشار الى فقرة الحيوانات المفترسة التي تتضمن هذا العام: ( خمسة نمور وأسد، ومن بينهم النمر الأبيض النادر)، إذ تم تدريبهم وترويضهم بأعلى المستويات الاحترافية، مؤكداً على أن هذه الفقرة ستقدم باحترافية كبيرة مراعية جميع قواعد السلامة العامة في ضوء الخبرات السابقة التي تتمتع فيها إدارة السيرك في سوق الوكرة القديم.
وأضاف أن جميع العروض السابقة تضمنت فقرة الحيوانات المفترسة وتم تقديمها بدرجة عالية من المستوى، مشيداً بالجهود المقدمة لإنجاز هذه الفقرة التي يتخللها طوق أمني وحماية دائمة وحيوانات مدربة ومروضة بشكل احترافي، ليكن ذلك كفيلاً لتوفير جوانب السلامة العامة بأفضل صورة ممكنة.
وبين أن الموسم الجديد ستنطلق فعالياته من سوق الوكرة القديم كما جرت العادة، ضمن موقع مجهز لاستيعاب ما يقارب ألف و80 متفرج من مختلف الفئات العمرية، مع توفير مواقف مخصصة لاصطفاف المركبات، لافتاً إلى أن آلية شراء التذاكر ستكون من خلال نظام الدفع الإلكتروني عبر منصة (فيرجن) بحيث يتسنى للزائر اختيار المقعد الذي يريده، مما يوفر الوقت والجهد والتذاكر الإلكترونية التي تحمي البيئة.
وفي سياق ذي صلة، كشف السويدي عن نسبة الإقبال الكبيرة التي يشهدها الموسم الجديد قبل انطلاق فعالياته، منوهاً ببيع أكثر من 5 آلاف تذكرة خلال فترة وجيزة وهذا أمر مبشر؛ لكون هناك تعطشاً عند المتلقين لمشاهدة هذه العروض، وذلك بعد انقطاع السيرك العالمي في دولة قطر بسبب جائحة كورونا كوفيد-19.
وعن أسعار التذاكر، قال المشرف العام على السيرك العالمي إن الأسعار ستكون في متناول اليد تراعي جميع الفئات المجتمعية، بحيث يتم استقطاب أكبر قدر ممكن من الزوار، مبيناً أن أسعار التذاكر جاءت ضمن أربع فئات: 50 ريال، و75 ريال و100 ريال و150 ريال.
ومن جانب آخر، أكد أن الهوية الثقافية ستكون حاضرة ضمن الفعاليات ليحمل هذا السيرك خصوصية كبيرة عن باقي نظرائه من العروض العالمية، لمراعاته العادات والتقاليد بشكل يتماهى مع الهوية العربية ضمن عروض تسمح بوجود العائلة والطفل، لافتاً إلى توظيف الموسيقى القطرية واللغة العربية بهدف إبراز الثقافة الأم ليكن السيرك يحمل طابعه الجمالي الخاص فيه.
كما أوضح أن العرض سيحمل مميزات إضافية وسيشهد أجواءً تفاعلية ضمن هويات بصرية وسمعية مميزة، في ظل ما يتضمنه سوق الوكرة القديم من مرافق ومعالم جذابة إلى جانب الفعاليات المصاحبة والمخصصة للأطفال والأسرة بشكل عام.
واختتم السويدي حديثه بالمؤتمر الصحفي قائلا :إن هذه النسخة ستحمل خصوصية جديدة في ضوء الخبرات التراكمية التي شكلت بعد تقديم عدد من المواسم المختلفة، مؤكداً تفادي جميع الملاحظات التي وردت خلال المواسم الماضية، لكون الحجز الإلكتروني سيوفر الوقت والجهد، لكي تكون هذه النسخة بمثابة تجربة فريدة من نوعها تستقطب العائلة والفئات المجتمعية المختلفة.–قنا
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