السيرك العالمي يطلق فعالياته في سوق الوكرة القديم..الأربعاء

الدوحة – أصداف نيوز:

أعلن السيد خالد سيف السويدي المشرف العام على السيرك العالمي في سوق الوكرة القديم، اليوم، عن أبرز تفاصيل فعاليات السيرك العالمي 2023 – 2024 الذي ستنطلق فعالياته يوم غد الأربعاء ويستمر حتى 11 يناير من العام المقبل في سوق الوكرة القديم، مشيراً إلى أن الموسم الجديد سيحظى بفعاليات مميزة تستقطب كافة الفئات العمرية بقالب أسري شيق يتميز بأجواء تفاعلية توظف الهوية القطرية وتضم فقرات جديدة من نوعها.

وأوضح السويدي خلال مؤتمر صحفي، أن فعاليات الموسم الجديد ستكون مرتبطة بواقع عرضين كل يوم، بتمام الساعة الخامسة مساءً والسابعة والنصف مساءً، لافتاً إلى أن مدة كل عرض: ساعة وخمس عشرة دقيقة، بواقع تسع فقرات منوعة تتضمن: (الحيوانات المفترسة، وعرض الوهم، ولعبة البهلوان، ولوح الرعب، وعروض الكلاب، والمهرجين، وعجلة الموت، والحلقة المزدوجة الهوائية، والحركات البهلوانية).

وأشار الى فقرة الحيوانات المفترسة التي تتضمن هذا العام: ( خمسة نمور وأسد، ومن بينهم النمر الأبيض النادر)، إذ تم تدريبهم وترويضهم بأعلى المستويات الاحترافية، مؤكداً على أن هذه الفقرة ستقدم باحترافية كبيرة مراعية جميع قواعد السلامة العامة في ضوء الخبرات السابقة التي تتمتع فيها إدارة السيرك في سوق الوكرة القديم.

وأضاف أن جميع العروض السابقة تضمنت فقرة الحيوانات المفترسة وتم تقديمها بدرجة عالية من المستوى، مشيداً بالجهود المقدمة لإنجاز هذه الفقرة التي يتخللها طوق أمني وحماية دائمة وحيوانات مدربة ومروضة بشكل احترافي، ليكن ذلك كفيلاً لتوفير جوانب السلامة العامة بأفضل صورة ممكنة.

وبين أن الموسم الجديد ستنطلق فعالياته من سوق الوكرة القديم كما جرت العادة، ضمن موقع مجهز لاستيعاب ما يقارب ألف و80 متفرج من مختلف الفئات العمرية، مع توفير مواقف مخصصة لاصطفاف المركبات، لافتاً إلى أن آلية شراء التذاكر ستكون من خلال نظام الدفع الإلكتروني عبر منصة (فيرجن) بحيث يتسنى للزائر اختيار المقعد الذي يريده، مما يوفر الوقت والجهد والتذاكر الإلكترونية التي تحمي البيئة.

وفي سياق ذي صلة، كشف السويدي عن نسبة الإقبال الكبيرة التي يشهدها الموسم الجديد قبل انطلاق فعالياته، منوهاً ببيع أكثر من 5 آلاف تذكرة خلال فترة وجيزة وهذا أمر مبشر؛ لكون هناك تعطشاً عند المتلقين لمشاهدة هذه العروض، وذلك بعد انقطاع السيرك العالمي في دولة قطر بسبب جائحة كورونا كوفيد-19.

وعن أسعار التذاكر، قال المشرف العام على السيرك العالمي إن الأسعار ستكون في متناول اليد تراعي جميع الفئات المجتمعية، بحيث يتم استقطاب أكبر قدر ممكن من الزوار، مبيناً أن أسعار التذاكر جاءت ضمن أربع فئات: 50 ريال، و75 ريال و100 ريال و150 ريال.

ومن جانب آخر، أكد أن الهوية الثقافية ستكون حاضرة ضمن الفعاليات ليحمل هذا السيرك خصوصية كبيرة عن باقي نظرائه من العروض العالمية، لمراعاته العادات والتقاليد بشكل يتماهى مع الهوية العربية ضمن عروض تسمح بوجود العائلة والطفل، لافتاً إلى توظيف الموسيقى القطرية واللغة العربية بهدف إبراز الثقافة الأم ليكن السيرك يحمل طابعه الجمالي الخاص فيه.

كما أوضح أن العرض سيحمل مميزات إضافية وسيشهد أجواءً تفاعلية ضمن هويات بصرية وسمعية مميزة، في ظل ما يتضمنه سوق الوكرة القديم من مرافق ومعالم جذابة إلى جانب الفعاليات المصاحبة والمخصصة للأطفال والأسرة بشكل عام.

واختتم السويدي حديثه بالمؤتمر الصحفي قائلا :إن هذه النسخة ستحمل خصوصية جديدة في ضوء الخبرات التراكمية التي شكلت بعد تقديم عدد من المواسم المختلفة، مؤكداً تفادي جميع الملاحظات التي وردت خلال المواسم الماضية، لكون الحجز الإلكتروني سيوفر الوقت والجهد، لكي تكون هذه النسخة بمثابة تجربة فريدة من نوعها تستقطب العائلة والفئات المجتمعية المختلفة.–قنا