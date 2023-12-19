وزير الخارجية البريطاني يزور الاردن الاربعاء
التاريخ
12/19/2023 10:11:58 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يزور وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، عمّان، يوم غد الاربعاء.
ويلتقي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، نظيره البريطاني، صباح يوم غد الأربعاء.
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