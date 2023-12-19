تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء
التاريخ
12/19/2023 10:11:58 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تكون الأجواء يوم غد الأربعاء باردة نسبيا في أغلب المناطق، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات.
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