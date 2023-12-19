الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ: مستعدون لهدنة إنسانية أخرى في غزة

الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ: مستعدون لهدنة إنسانية أخرى في غزة
التاريخ
12/19/2023 10:11:58 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ "مستعدون لهدنة إنسانية أخرى في غزة من أجل السماح بالإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين".
ونجحت وساطة قطرية في التوصل إلى هدنة إنسانية مؤقتة استمرت أسبوعا، وتم خلالها الإفراج عن محتجزين إسرائيليين في قطاع غزة، مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال وفق معادلة (1 مقابل 3).
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