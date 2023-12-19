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الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ: مستعدون لهدنة إنسانية أخرى في غزة

12/19/2023 10:11:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ "مستعدون لهدنة إنسانية أخرى في غزة من أجل السماح بالإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين".


ونجحت وساطة قطرية في التوصل إلى هدنة إنسانية مؤقتة استمرت أسبوعا، وتم خلالها الإفراج عن محتجزين إسرائيليين في قطاع غزة، مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال وفق معادلة (1 مقابل 3).

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